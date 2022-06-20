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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تمارين رياضية لتقوية عضلات الصدر والأكتاف.. فيديو

تمارين لتقوية عضلات
تمارين لتقوية عضلات الصدر والأكتاف

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الإثنين، تمارين رياضية وظيفية لتقوية عضلات الصدر والأكتاف، وحرق دهون الجسم.

وشددت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، على ضرورة التسخين أولاً وتنشيط الجسم وتحريكه، قبل البدء في أي تمارين رياضية، لتكون العضلات جاهزة لأي حركة، وتجنب حدوث "الشد العضلي".

وأضافت كوتش سارة أن تمارين الكارديو تعمل على تقوية عضلة القلب، وتوزيع الدم على كل عضلات الجسم، وتعمل أيضاً على شد عضلات الرجلين أيضاً.

وأشارت مسؤولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إلى أن هذه التمارين تتم من خلال استخدام "الدمبل"، ويمكن تعويض الدمبل بـ "زجاجتين مياه، أو زجاجتين رمل، يكون وزنهم متماثل".

تمارين رياضية عضلات الصدر حرق دهون الجسم تنشيط الجسم الشد العضلي

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