عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان: إزالة تعديات على 2642 فدانا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة

وزير الإسكان- أرشيفية
وزير الإسكان- أرشيفية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،  بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة المخالفات والتعديات على أراضي الدولة، حيث أسفرت عن إزالة التعديات على مساحة حوالي 2642 فدانا داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير ومديرية الأمن بمحافظة بنى سويف وإدارة الأمن بجهاز المدينة.

لا يقل السن عن 21 عاما..شروط حجز أراضى الإسكان بـ10 مدن جديدة

نائب وزير الإسكان : بيع 90% من أبراج العلمين ولدينا 14 مدينة ذكية


وأكد الوزير أن أجهزة المدن الجديدة، بالتعاون مع الأجهزة الشرطية المختلفة، بذلت جهودا واسعة فى ملف التعديات على أملاك الدولة، وتم استعادة الجزء الأكبر من الأراضى والوحدات المتعدى عليها فى فترات سابقة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، مشيرا إلى أنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أملاك الدولة، وسيتم التعامل بحسم على الفور.

وأوضح المهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، أن الإزالات شملت أعمال الزراعات والحشائش والأشجار والمبانى وآبار مياه، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، وذلك في إطار التعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضى الدولة ومخالفات البناء العشوائي.

وأكد رئيس الجهاز عدم التهاون مع المعتدين على أملاك الدولة، لافتا إلى أنه سيتم مواصلة الحملات وتنفيذ إزالات فورية لأى تعد أو مخالفة فى المهد لردع المخالفين وتطبيق القانون.
 

A083D7B0-73C7-4B2E-87CC-9FC896954E62
A083D7B0-73C7-4B2E-87CC-9FC896954E62
الأسكان المجتمعات العمرانية أجهزة المدن الجديدة المدن الجديدة التعديات على أملاك الدولة ازالة المخالفات وزير الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المحامي المتهم بالتحرش بفتاة فى الأتوبيس : ملابسها والبرفان أغروني

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملئ خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

شاهد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 20-6-2022

بنت بألف راجل .. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام

خلال ساعات.. رياح شمسية خطيرة في طريقها للأرض

سعر الذهب اليوم الأحد 19-6-2022

ترشيحاتنا

الضويني يعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لأبناء الأزهر بالخارج

شعراوي لصدى البلد: انتهاء 90% من مجمعات الخدمات الحكومية والافتتاح قريبا

امتحانات الثانوية العامة 2022 |تداول أسئلة وإجابات التربية الدينية عبر تليجرام

إيران: مستعدون للتوصل إلى اتفاق نووي لكن واشنطن تعرقل ذلك

عمليات التعليم: أوراق الأسئلة وصلت جميع لجان امتحانات الثانوية العامة دون تأخير

قروض 50 ألف جنيه.. فرص عمل وأفكار لتبدأ مشروعا من صندوق التنمية المحلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

مش نافعة للدور.. القصة الكاملة لـ ياسمين صبري ما بين الاعتذار والاستبعاد من الشادر

فيديو

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

مني أحمد

الكل خاسر

كريمة أبو العينين

هل يخون المحبون وطنهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ