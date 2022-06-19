نائب وزير الإسكان : بيع 90% من أبراج العلمين ولدينا 14 مدينة ذكية

قال المهندس خالد عباس نائب وزيرالإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، إن لدينا 14 مدينة في مصر من المدن الذكية، مثل : العاصمة الإدارية ، و المنصورة الجديدة،و العالمين.

وأضاف خالد عباس خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " تن"، أن مدينة العلمين هي أول مدينة مخططة لها على ساحل البحر المتوسط، و هي وجهه بحرية كبيرة حيث تبلغ حوالي 14 كيلومتر مثل الأسكندرية تقريباً.

وأوضح نائب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية للمشروعات القومية، أنه يتم العمل حالياً في المرحلة الأولى لمدينة العالمين و التي تبلغ مساحته المرحلة الأولى منها حوالي 120 ألف فدان، مؤكداً أن تم الإنتهاء من محطات التحلية والتي تبلغ حوالي 150 ألف متر مكعب من المياه، ومحطة محولات الكهرباء.

وأشار خالد عباس إلى، أن مدينة العلمين مخطط لها أن تكون مدينة سياحية كاملة، ومخطط بناء 10 آلاف غرفة فندقية بها،بالإضافة إلى التطوير في مطار العلمين، لتصبح العلمين، مثل شرم الشيخ، و الغردقة، مضيفاً أن هناك أيضاً استثمارات في مجال الإسكان في العالمين ، حيث تم بيع 90% من الأبراج الموجودة حالياُ.