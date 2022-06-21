الهبات والتبرعات أبرزها.. 5 موارد لصندوق الصحة النفسية

وضع قانون مزاولة مهنة الطب النفسي، صندوقا للصحة النفسية للاهتمام بالمرضي النفسيين، ونصت المادة 41 من القانون على أن "ينشأ بوزارة الصحة والسكان صندوق للصحة النفسية، يتولى إدارته مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة برئاسته أو برئاسة أحد نوابه.

و تتكون موارد الصندوق من :

1 – ما يخصص للصندوق من الموازنة العامة للدولة بالمقطع التمويلي للصناديق والحسابات الخاصة بحساب الخزانة الموحد .

2- رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة (٢) من هذا القانون في سجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية وذلك بحد أقصي ثلاثون ألف جنيه لكل منشأة تسدد نقدًا أو بإحدى وسائل الدفع غير النقدي ، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحة حسب عدد أسرة المنشأة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

3 - حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة علي استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيهًا عن الشهادة أو التقرير .

4 - ما يؤدي عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة وخمسين جنيهًا ، تسددها المنشأة نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي عن كل حالة دخول للعلاج بها .

5 - الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .