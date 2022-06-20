الليثي هنأه وبيكا حزين وكمال لم يعلق.. ردود أفعال المطربين على عودة شاكوش للغناء

أثار خبر عودة حسن شاكوش للغناء، وحصوله على تصريح نقابة المهن الموسيقية، ردود فعل مختلفة في الوسط الفني، وخاصة في مجال الغناء الشعبي وبين زملائه.

وكان الفنان محمود الليثي من أبرز المهنئين لحسن شاكوش، وكتب على حسابه بموقع فيسبوك قائلا:" حبيبي ألف مليار مبروك والحمد لله علي كل شيء ياحبيبي الف مبروووووك رجعوك وشغلك ياحبيب أخوك ياشكس مصر".

محمود الليثي

فيما كان أول تعليق لحمو بيكا زميل حسن شاكوش السابق في الغناء ، غامضا لكنه مثيرا للجدل، بعدما أعلن منذ أيام انتقاله للإقامة في دبي لعدم تمكنه من الغناء والعمل في مصر.

وكتب حمو بيكا ، عبر فيسبوك منشورا قال فيه: " الواحد مهما بيسعي أنه يوصل لحاجه معينة في بلده نفسه فيها لازم يكون فيه مطبات وعوائق قدامه توقفه عن اللي نفسه فيه ، بس الحمد لله والله مش بزعل ولا بتضايق من ده ، اللي بيزعل الواحد إنه يشوف حد غيره من غير أي مجهود بيوصل للي عايزه بسهولة ، المشكلة هنا فين ؟!.. برغم اني سعيت كتير في إني أحل المشكلة دي ، بجد بقيت بتعجب كل يوم من اللي بيحصل !! هل ده من الطبيعي يعني ؟؟ يلا أهي كلها أرزاق".

واستطرد حمو بيكا:" ياريت كل الناس اللي بتحبني تدعيلي إني أعدي محنتي دي ، وإني أكون زي الأول وأحسن وزي ما فيه ناس بيتفتحلها سكك عشان تعدي ، ياريت حد يعرفني السكة دي فين ومنين عشان أعدي .. وبتمني محدش يفهمني غلط ، أنا بس بحب أفضفض مع اخواتي .. الحمد لله على كل شيء".

حمو بيكا

ولم يعلق عمر كمال زميل حسن شاكوش وحمو بيكا السابق ، على خبر عودة صديقه للغناء، واكتفى بنشر صورة له على موقع فيسبوك وعلق عليها قائلا:" كلامهم بحر .. وأفعالهم متملاش كوباية".

عمر كمال

وأعلن مؤدي المهرجانات حسن شاكوش ،عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن حصوله على تصريح من قبل نقابة المهن الموسيقية أمس.

ونشر حسن شاكوش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له من داخل نقابة المهن الموسيقية، بصحبة إدارة أعماله، مُمسكًا بكارنيه النقابة، مُعلقًا عليها بقوله «الحمد لله استلمت كارنيه النقابة.. جاهزين للشغل».