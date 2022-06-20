بعد 19 عامًا في المنصب.. تشيلسي: رئيس مجلس إدارة النادي يقرر الاستقالة

اعلن نادي تشيلسي اليوم عن تنحي بروس باك عن منصب رئيس مجلس إدارة النادي اعتبارا من يوم ٣٠ يونيو الجاري.

وأعلن تشيلسي في بيان رسمي عن استقالة بروس باك من منصبه والذي كان يشغله منذ ٢٠٠٣.

واكد الأمريكي تود بويلي، مالك تشيلسي الحالي، عن استقالة «باك»: "قاد بروس باك نادي تشيلسي إلى أعلى مستويات كرة القدم الدولية والمحلية، بينما طوره أيضًا كأحد أكثر المشاريع الرياضية ذات المسؤولية الاجتماعية في الرياضة»، مضيفا: «نشكر بروس على خدماته والتزامه بالنادي"

وشغل بروس باك منصبه أثناء وجود الروسي رومان أبراموفيتش كمالك للنادي.

وحصد تشيلسي 18 لقبا محليا وقاريا ودوليا خلال فترة بروس باك مع أبراموفيتش.