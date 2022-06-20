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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال 10 أيام.. Jurassic World: Dominion يحقق 600 مليون دولار عالميا

أبطال فيلم  Jurassic
أبطال فيلم  Jurassic World

حقق فيلم Dominion: Jurassic World إيرادات متصاعدة بلغت أكثر من 600 مليون دولار خلال حوالي 10 أيام، بعد بدء عرضه يوم 10 يونيو الجاري، فيما بلغت أرقامه في البوكس أوفيس الأمريكي حوالي 250 مليون دولار. 

واحتفل أبطال فيلم Jurassic World Dominion بالعرض الأول له في ألمانيا، ويشارك في بطولته كريس برات، برايس دالاس هوارد، لورا ديرن، سام نيل، عمر سي، وهو من إخراج كولين تريفورو.

تدور أحداث الفيلم حول تعايش البشر مع الديناصورات، ومحاولة استعادة توازن العالم بمشاركة أكثر الكائنات المفترسين للإنسان على كوكب الأرض في محاولة لإنقاذ المستقبل، ومن المقرر طرحه يوم 10 يونيو الجاري.

تحرص أكبر الشركات المنتجة والموزعة للأفلام على مستوى العالم على تقديم عروضهم المرتقبة في حدث سينما كون السنوي الذي بدأ منذ عام 2011 إلى أكبر النجوم والمنتجين والمخرجين قبل طرحها في دور العرض.

وعرضت يونيفرسال أول لقطات من الفيلم المرتقب Jurassic World: Dominion وهو الجزء الثالث من سلسلة الأفلام التي يخرجها الأمريكي كولن تريفورو، العام الماضي.

وناقش أبطال الفيلم التطور الذي شهدته سلسلة أفلام الديناصورات التي بدأها المخرج ستيفن سبيلبرج عام 1993، وتطور هذه الفكرة على مدار 30 عاما، بعدما جذب الفيلم الأول Jurassic Park أنظار الجماهير حول العالم. 

Jurassic World: Dominion يجمع بين أبطال سلسلة أفلام ستيفن سبيلبرج وأفلام كولن تريفورو، للحديث حول العالم الجوراسي أو عالم الديناصورات، بين الماضي والحاضر. 

يطرح الفيلم الجديد من سلسلة Jurassic World تساؤلا مهما حول إمكانية أن يعيش البشر آمنين في عالم تسكنه الديناصورات، وتم تصويره في مكان مغلق بإنجلترا بعيدا عن باقي العالم الذي كانت تغزوه الجائحة. 

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