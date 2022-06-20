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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تقارير.. طرابزون سبور يتوصل لاتفاق مع أستون فيلا للتعاقد مع تريزيجيه

تريزيجيه
تريزيجيه

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن المحترف المصري محمود حسن تريزيجيه اقترب من الانتقال لـ طرابزون سبور التركي في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة “ الصباح” التركية، فأن طرابزون سبور توصل لاتفاق مبدئي مع أستون فيلا، بخصوص التعاقد مع لاعبهم تريزيجيه مقابل 3.5 مليون يورو.

وأضافت الصحيفة أن وكيل تريزيجيه سيسافر إلى اسطنبول لإجراء محادثات بخصوص شروط اللاعب الشخصية ، وهناك "ثقة" بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وتابعت الصحيفة  أن اللاعب سيكسب حوالي 2.2 مليون يورو سنويًا في تركيا ، بما في ذلك المكافآت ، مع "احتمال كبير" لإتمام الصفقة في الساعات المقبلة.

وكان تريزيجيه قد لعب النصف الثاني من الموسم المنقضي لصفوف فريق إسطنبول باشاكشهير في الدوري التركي، والذي تُوج به طرابزون سبور في الأخير، ليتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تريزيجيه أستون فيلا الدوري التركي طرابزون سبور محمود حسن تريزيجيه الانتقالات الصيفية طرابزون

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