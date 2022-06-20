فيريرا يشيد بلاعبي الزمالك قبل انطلاق التدريبات

حرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقديم التحية للاعبين على ما قدموه في مواجهة الأهلي بالقمة أمس الأحد، قبل انطلاق المران اليوم الإثنين بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وأكد فيريرا للاعبين في وجود الجهاز المعاون، أنهم قدموا أداء رجوليا ونفذوا كل المطلوب منهم، وكانوا يستحقون الفوز باللقاء.



كما شدد فيريرا على اللاعبين بضرورة الاستمرار في تقديم أفضل ما لديهم خلال الفترة المقبلة ، والعمل على الفوز بشكل دائم من أجل الحفاظ على الصدارة ، والوصول للهدف المراد.



وطالب فيريرا اللاعبين بغلق صفحة لقاء أمس والتركيز في لقاء البنك الأهلي المقبل.



ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي الأربعاء المقبل في الجولة 22 للدوري الممتاز.



وكان الزمالك قد تعادل مع الأهلي أمس 2-2 في الجولة 20 (المؤجلة) من الدوري ليواصل الحفاظ على صدارة البطولة بـ 45 نقطة.