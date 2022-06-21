أحدث التسريبات عن شكل وتصميم هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 4

كشفت التسريبات الأخيرة الشهر الماضي بأن هاتف سامسونج Samsung الجديد القابل للطي Galaxy Z Fold4 سيكون أقل وضوحًا من ناحية الطي مقارنة بهاتف آخر، وتم تأكيد هذه التسريبات اليوم بالظهور التفصيلي لبعض الصور المسربة.

ووفقا لما ذكره موقع Gsmarena التقني، يبدو "شكل الطية" على الهاتف الرائد القابل للطي القادم من سامسونج أقل كثيرا ، ويبدو أن ذلك الاختلاف اختلاف ظاهري فقط من حيث الشكل، فليس من الواضح مدى أهمية الاختلاف في الواقع.

تسريبات عن شكل الطي الموجود بشاشة هاتف سامسونج Galaxy Z Fold4

فوفقًا للتسريبات ، قامت سامسونج بتعديل نسبة العرض إلى الارتفاع للشاشة الداخلية لـهاتف سامسونج الجديد Galaxy Z Fold4 - ستكون أوسع وأقصر ، مما يمنحها نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 6: 5 مقابل 6.2: 5 في هاتف Galaxy Z Fold3، بينما ستكون الشاشة على الطابق أقصر أيضًا ، بنسبة عرض إلى ارتفاع 23: 9 بدلا من 24.5: 9 في الإصدار الحالي.

Galaxy Z Fold4

Galaxy Z Fold4

تشير الصور المسربة إلى مفصلة مُعاد تصميمها بالإضافة إلى تقنية Super UTG ، وهو ما سيحسن وضع الطي بحيث يصبح أخف وأقل بروزا.

بجانب التغييرات بعرض الجهاز ، سيعمل هاتف Galaxy Z Fold4 على تحسين الكاميرات حيث يقدم كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل، و أخرى بدقة 12 ميجابكسل و كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ومعالج قوي من نوعSnapdragon 8+ Gen 1 من إنتاج شركة كوالكزم الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هواتف سامسونج الرائدة القابلة للطي Galaxy Z Fold4 و Z Flip4 في 10 أغسطس القادم، على الأرجح مع الجيل القادم من الساعات الذكية Galaxy Watch.