عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة رخيصة وبحالة جيدة في السوق السعودية |صور

سيارات مستعملة رخيصة
سيارات مستعملة رخيصة بحالة جيدة في السعودية

يضم السوق السعودي،، باقة متنوعة من السيارات المستعملة، والتي تختلف وفقًا للعلامات التجارية والتصميمات الهيكلية، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية، ولكن يبقى عامل السعر عنصر مهمًا ضمن أركان معادلة شراء السيارة.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سيارات مستعملة رخيصة بحالة جيدة في السعودية.

سيارات مستعملة 

1 - هيونداي إلنترا 2013 

 

تعمل السيارة هيونداي إلنترا 2013 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الامامي، بينما تأتي السيارة بمصابيح أمامية انسبابية، مع هيكل خارجي يتمتع بالعديد من اللمسات الانسيابية ايضا والتي تعزز من قدرات السيارة في التعمل مع الحركة الديناميكية للهواء إلى جانب التصميم الانيق.

 

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي إلنترا 2013 داخل السوق السعودي للسيارات المستعملة بقيمة قدرها 17 ألف ريال، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الفنية للسيارة وتاريخ الإصدار.

سيارات مستعملة 

2 – هيونداي اكسنت 2014 

 

تنتمي السيارة هيونداي اكسنت 2014 إلى فئة السيدان، وتضم السيارة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء دفع أمامي، مع مصابيح حادة، ومفهوم رباعي الأبواب، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومكابح ABS، و2 من الوسائد الهوائية.

 

ويبلغ سعر السيارة هيونداي اكسنت 2014 بقيمة قدرها 14 ألف ريال سعودي.

سيارات مستعملة 

3 – تويوتا كورولا 2006 

 

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2006 على محرك رباعي الإسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي واخر مانيوال بحسب الفئة المطروحة، بالإضافة إلى مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وماصبيح أمامية كبيرة الحجم تتوسطها شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

 

وتبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا 2006 من 6 آلاف ريال داخل السوق السعودي للسيارات المستعملة.

سيارات مستعملة 

4 – تويوتا كامري 2010  

 

تنتمي السيارة تويوتا كامري 2010 إلى فئة السيدان الشهيرة، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر، وجنوط رياضية، مع محرك 1600 سي سي رباعي الإسطوانات، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية كهربائية التحكم، بالإضافة إلى مقصورة داخلية ذات مساحة تتسم بالرحابة.

 

ويبلغ سعر السيارة بالسوق السعودي للسيارات المستعمل بداية من 12 ألف ريال.

سيارات مستعملة 

5 – كيا بيكانتو موديل 2015 

 

تعتبر السيارة كيا بيكانتو موديل 2015 من أشهر إصدارات الصانع الكوري الجنوبي، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، حيث تعتمد السيارة على محرك من 4 أسطوانات سعة 1200 سي سي، مع فرامل ABS، و2 من وسائد الحماية AIRBAGS، ومكيف هواء.

 

وتقدم السيارة كيا بيكانتو موديل 2015 بالسوق السعودي للسيارات المستعملة بقيمة قدرها 11 ألف جنيه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

الداخلية : القبض على المتهم بقتل طالبة جامعة المنصورة

ترشيحاتنا

خطفت القلوب.. حكاية صورة محَت المشهد الأسوأ في تاريخ مباريات القمة

بقيمة 60 ألف دولار.. اللوفر أبوظبي يطلق جائزة ريتشارد ميل للفنون

الأمم المتحدة: العالم على شفا أزمة غلاء المعيشة الأكثر حدة منذ جيل

بايدن عن سقوطه بالدراجة: تعثرت قدمي اليمنى.. وحالتي الصحية أفضل

ولي عهد السعودية يزور مصر والأردن وتركيا.. تفاصيل

خبير طاقة: دخول شيفرون العالمية للبترول مصر يساعد على جذب الاستثمار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ