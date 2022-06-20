5 سيارات مستعملة رخيصة وبحالة جيدة في السوق السعودية |صور

يضم السوق السعودي،، باقة متنوعة من السيارات المستعملة، والتي تختلف وفقًا للعلامات التجارية والتصميمات الهيكلية، بالإضافة إلى التجهيزات الفنية، ولكن يبقى عامل السعر عنصر مهمًا ضمن أركان معادلة شراء السيارة.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري سيارات مستعملة رخيصة بحالة جيدة في السعودية.

سيارات مستعملة

1 - هيونداي إلنترا 2013

تعمل السيارة هيونداي إلنترا 2013 بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، مقترن بناقل حركة اوتوماتيكي السرعات بتقنية الدفع الامامي، بينما تأتي السيارة بمصابيح أمامية انسبابية، مع هيكل خارجي يتمتع بالعديد من اللمسات الانسيابية ايضا والتي تعزز من قدرات السيارة في التعمل مع الحركة الديناميكية للهواء إلى جانب التصميم الانيق.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي إلنترا 2013 داخل السوق السعودي للسيارات المستعملة بقيمة قدرها 17 ألف ريال، مع الأخذ في الاعتبار الحالة الفنية للسيارة وتاريخ الإصدار.

سيارات مستعملة

2 – هيونداي اكسنت 2014

تنتمي السيارة هيونداي اكسنت 2014 إلى فئة السيدان، وتضم السيارة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء دفع أمامي، مع مصابيح حادة، ومفهوم رباعي الأبواب، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، ومكابح ABS، و2 من الوسائد الهوائية.

ويبلغ سعر السيارة هيونداي اكسنت 2014 بقيمة قدرها 14 ألف ريال سعودي.

سيارات مستعملة

3 – تويوتا كورولا 2006

تعتمد السيارة تويوتا كورولا موديل 2006 على محرك رباعي الإسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي واخر مانيوال بحسب الفئة المطروحة، بالإضافة إلى مكيف هواء، وزجاج كهربائي، وماصبيح أمامية كبيرة الحجم تتوسطها شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

وتبدأ أسعار السيارة تويوتا كورولا 2006 من 6 آلاف ريال داخل السوق السعودي للسيارات المستعملة.

سيارات مستعملة

4 – تويوتا كامري 2010

تنتمي السيارة تويوتا كامري 2010 إلى فئة السيدان الشهيرة، مع مصابيح أمامية عدوانية المظهر، وجنوط رياضية، مع محرك 1600 سي سي رباعي الإسطوانات، ومرايات جانبية ذات إشارات ضوئية كهربائية التحكم، بالإضافة إلى مقصورة داخلية ذات مساحة تتسم بالرحابة.

ويبلغ سعر السيارة بالسوق السعودي للسيارات المستعمل بداية من 12 ألف ريال.

سيارات مستعملة

5 – كيا بيكانتو موديل 2015

تعتبر السيارة كيا بيكانتو موديل 2015 من أشهر إصدارات الصانع الكوري الجنوبي، والتي تنتمي إلى فئة الهاتشباك الشهيرة، حيث تعتمد السيارة على محرك من 4 أسطوانات سعة 1200 سي سي، مع فرامل ABS، و2 من وسائد الحماية AIRBAGS، ومكيف هواء.

وتقدم السيارة كيا بيكانتو موديل 2015 بالسوق السعودي للسيارات المستعملة بقيمة قدرها 11 ألف جنيه.