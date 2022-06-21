تتوالى السباقات المميزة للسيارات، والتي تبهر متابعيها بنتائج جديدة، سواء كانت هذه الفعاليات رسمية أو غير رسمية من قبل رواد تجارب الاداء، حيث تتعالى اصوات المحركات لتلعن عن انطلاقات تحمل معها الكثير من الارقام الجديدة.

سباق مميز بين اقوى السيارات الفارهة .. بنتلي كونتيننتال و رولز رويس داون |فيديو

ويبدو أن هذا السباق سوف يكون مختلف نوعًا ما، حيث يعتمد على اصدرات فريدة من نوعها في عالم السيارات، وهي الفئة الفارهة وعلى رأسها بنتلي كونتيننتال جي تي سي سبيد صاحبة الاداء المييز، في مواجهة السيارة الانيقة رولز رويس داون، ولعل ابرز مايميزهم ايضا هي اطلالة السقف المكشوف.

سباق مميز بين اقوى السيارات الفارهة

دعمت السيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سي سبيد بمحرك من 12 اسطوانة سعة 6000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة تقارب 650 حصانا، و900 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 333 كيلومتر في الساعة.

وتستمد اوامر التسارع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الحركة تعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات، وبهذه القدرات الفنية يمكنها الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 3.7 ثانية.

وتستمد السيارة رولز رويس داون قوتها من محرك 6600 سي سي، مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن يولد قوة قدرها 563 حصانا، و 820 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة يعما بتقنية الدفع الخلفي، مع سرعة قصوى تصل لـ 250 كم/ساعة، والقدرة على التسارع من وضع الثبات حتى الوصول لسرعة 100 كم/ساعة في مدة تقارب الـ 5 ثواني.