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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبراء: مشاريع التخرج في الكليات كنز حقيقي لرواد الأعمال

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية بجامعة عين شمس السابق إنه لابد من إتاحة الفرصة أمام الطلاب الموهوبين وجذب رجال الصناعة لمشاهدة مشاريع التخرج وعرضها عليهم بطريقة تسويقية وليس فقط لغرض النجاح ودمج الموهبين من الطلاب في سوق العمل وتوفير بيئة مناسبة .

 

وأكد الدكتور ماجد أبو العينين أن الدولة بدأت خطواتها الفعلية لرعاية الموهوبين والمبتكرين، من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب والابتكارات، وتقديم الدعم اللازم لهم لرعايتهم وتنمية ما لديهم من أفكار .

وأوضح عميد كلية تربية جامعة عين شمس السابق أن مشاريع التخرج  في الكليات  كنز حقيقي لرواد الأعمال لذلك يجب ضرورة  الاستثمار في تلك المشاريع والبحث عنها في كافة نواحي الجامعات المصرية وإخرجها إلي النور عن طريق  تحويلها إلى مشاريع تجارية.

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وشدد أبو العينين  علي حث الطلبة على اختيار وتنفيذ مشاريع تخرج ذات قيمة اقتصادية واجتماعية بالاضافة الي خلق موجة جديدة من الشركات الناشئة المبتكرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتشجيع المشاريع التطبيقية المرتبطة بالصناعة وربط مخرجات القطاع الأكاديمي بسوق العمل.

وأوضح أنه لابد من عرض مشاريع التخرج على المؤسسات ذات الشأن، علي حسب تخصصه، فتقيم المشروع من قبل أساتذة الأقسام لن يخلق فرقا عظيما سواء للفكرة ذاتها أو حتى في فكرة بقائها واستمرارها، عرضها لمؤسسات خارجية يمكن أن يوجد فرص لتطويرها أو تبني الفكرة.

ومن جهته قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس أن مشاريع التخرج في الكليات العملية تمثل أول تجربة فعلية تحاكي الحياة العملية للطالب بعد التخرج. ويعد المشروع أهم فرصة للطلاب .


وأكد عميد كلية زراعة  جامعة عين شمس خلال تصريحات لـ صدي البلد  أهمية مشاريع التخرج في التعليم  كأحد أهم لبنات بناء الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا المعاصرة ، بالاضافة الي ان طلاب الجامعات المصرية يبتكرون العديد من المشاريع التي تفيد المجتمع بشكل كبير والتي تساعد في تنمية مهارات الخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل.

 

وأكد الدكتور أحمد جلال أننا أمام نقلة نوعية وقفزة تاريخية في رعاية واهتمام الدولة بالموهوبين والمتميزين علميا وابداعيا بتوجيه الرئيس بإنشاء مراكز رعاية الموهوبين والنوابغ والمبدعين بالجامعات.

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