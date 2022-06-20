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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قبل عقد مباحثات ثنائية.. السيسي يستقبل ولي عهد السعودية

السيسي
السيسي

عرضت قناة إكسترا نيوز، اللحظات الأولى لوصول ولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان، لمطار القاهرة.

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم، بمطار القاهرة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي عهد المملكة العربية السعودية الذي يحل ضيفًا عزيزاً على وطنه الثانى مصر في زيارة تستغرق يومين».

وذكر السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن تتضمن الزيارة عقد مباحثات ثنائية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستتناول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلاً عن التباحث حول القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في إطار الشراكة الاستراتيجية العميقة والتاريخية بين القاهرة والرياض التى تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والسلام برؤية موحدة لصالح البلدين والشعبين الشقيقين وللأمتين العربية والإسلامية.

إكسترا نيوز محمد بن سلمان الرئيس السيسي الأمير محمد بن سلمان بسام راضي

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