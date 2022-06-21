اقتصاد السعودية| مجلس البنوك الإسلامية يناقش تمكين المرأة في الصناعة المالية

شهدت ندوة "التمكين الاقتصادي للمرأة ودور المؤسسات المالية الإسلامية في سد الفجوات الحالية"، التي عقدها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية اليوم -افتراضيًا -، جلسة حوارية لتبادل الخبرات والآراء مع مجموعة من رائدات الأعمال في الصناعة وخبيرات في القطاع المالي، متضمنةً دور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة وعوامل تحقيق التمكين الاقتصادي والعقبات المحاطة بها.



وشدد الأمين العام لمجلس البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الدكتور عبدالإله بلعتيق،في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية " واس"، على أهمية تمكين المرأة وإسهامها في تعزيز وتطوير صناعة الخدمات المالية الإسلامية عالميًا، مبينًا أن تمكين المرأة يبدأ من داخل بيئة العمل متبوعًا بالخدمات المالية المخصصة للنساء, مما يسهم في دعم مبادراتهن ومساعدتهن في تحقيق طموحاتهن وأعمالهن التجارية.



وبعد الجلسة الافتتاحية التي شارك فيها الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الدكتور قطب سانو، والرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتورة مريم بطي السويدي، قُدِّم عرض موجز للنتائج الرئيسة لتقرير الاستبيان العالمي للمصرفيين الإسلاميين لعام 2022 من قبل مستشار المجلس العام بيتر كيسي.