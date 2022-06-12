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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد السعودية| 5 مدن إضافية تزيد صفقات المؤشر الإيجاري إلى 113 ألفا

برنامج سكني
برنامج سكني

أعلنت الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار "إيجار" عن إضافة 5 مدن جديدة لخدمة "المؤشر الإيجاري"، ضمن التقارير والبيانات التي تصدرها الشبكة بالتكامل مع منصة سكني، وهي (أبها وسكاكا ونجران والأحساء والباحة)، ليصبح إجمالي المدن التي يشملها المؤشر (15) مدينة، تغطي معظم مناطق المملكة.


وأوضحت شبكة إيجار في تقرير نقلته وكالة الأنباء السعودية “ واس”، أن بيانات التقرير الرابع للمؤشر الإيجاري سجلت فيها المدن التي يشملها المؤشر صفقات إيجارية تجاوزت 113 ألف عقد إيجاري خلال شهر مايو 2022، حيث بلغ عدد العقود الإيجارية السكنية أكثر من 86 ألف عقد، بينما تجاوزت العقود الإيجارية التجارية 27 ألف عقد.

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وجاءت أكثر الأحياء تسجيلا لعدد الصفقات الإيجارية السكنية في المدن الأعلى في عدد الصفقات الإيجارية (ظهرة لبن، وطويق، والعزيزية) كأكثر الأحياء في الرياض، وأحياء (الصفا، والبوادي، ومشرفة) الأكثر في جدة، فيما جاءت (طيبة، والنور، والأثير) الأكثر في الدمام، وأحياء (الثقبة، والخبر الشمالية، والخبر الجنوبية) الأكثر في مدينة الخبر، و(ولي العهد، والشوقية، والراشدية) كأكثر الأحياء في مكة المكرمة.
وفي الصفقات التجارية سجّلت أحياء (العليا، وطويق، وظهرة لبن) الأعلى في الرياض، و(العزيزية، والبلد، والشرفية) في جدة، وأحياء (العنود، العدامة، وبدر) في الدمام، وفي الخبر أحياء (الخبر الشمالية، والثقبة، والعقربية)، وأحياء (ولي العهد، والراشدية، والهنداوية) في مكة المكرمة.
وتصدّرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري الرابع كأكثر المدن توثيقا للعقود الإيجارية، وذلك بعد أن قاربت 40 ألف عقد سكني وتجاري، تلتها مدينة جدة بأكثر من 30 ألف عقد سكني وتجاري، ثم الدمام بأكثر من 8800 عقد، ثم مكة المكرمة بأكثر من 8400 عقد، ثم المدينة المنورة بأكثر من 5900 عقد.
وفي المدن المضافة في مايو، سجلت الأحساء أكثر من 3 آلاف صفقة سكنية وتجارية، تلتها نجران بأكثر من 1700 صفقة، فيما جاءت أبها مسجلة أكثر من 1150 صفقة، وسكاكا بنحو 890 صفقة، وأخيرًا الباحة بـ 242 صفقة.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
وتُمكّن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار من المعروض العقاري الذي يلائم احتياجه، وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها الخدمة خلال فترات يحددها المستفيد، وبإمكانية استخدام الخرائط التفاعلية.

المؤشر الإيجاري اقتصاد السعودية اخبار الخليج برنامج سكني مال واعمال Finance Real Estate

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