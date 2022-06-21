ميلاد فاروق فلوكس.. تعرف على سر تسميته بهذا الاسم

يحل اليوم عيد ميلاد الفنان الكبير فاروق فلوكس، ويرصد “صدى البلد” من خلال السطور التالية بعض المعلومات عن حياته وتاريخه:

فاروق فلوكس شارك في تقديم العديد من الأفلام الناجحة أبرزها الراقصة والسياسي ومن أبرز المسلسلات التي شارك في بطولتها عائلة الحاج متولي ورأفت الهجان، كما شارك في مسرحية الواد سيد الشغال ومسرحية سيدتي الجميلة.

وما لا يعرفه الكثير أن اسم فاروق فلوكس الحقيقي هو فاروق توفيق صالح وقد كشف عن سبب تسميته بهذا الاسم وقال بأحد البرامج التلفزيونية: "أحد زملائي الطلبة من كلية دار العلوم هزَّر معايا هزار وحش في معسكر صيفي أثناء فترة الجامعة، وقال لي يا "فلوكس".

وأشار إلى أن الشاعر الراحل أحمد رامي هو الذي فسر له معنى كلمة "فلوكس" التي تعني النبات الذي يحيا في المياه الراكدة.

ولد فاروق فلوكس في محافظة القاهرة يوم 21 يونيو عام 1940م، تخرج من كلية الهندسة، ولكنه كان محبا للتمثيل لذلك انضم الى فرقة الفنانين المتحدين.

قدم فاروق فلوكس العديد من المسلسلات منهم مملكة يوسف المغربي، لما تامر ساب شوقية، ليالي الحلمية، ولاد السيدة، إمبراطورية مين، الدخول في الممنوع، الأب الروحي.