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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلاد حسن حسنى .. تعرف على أشعر إيفيهاته وأهم أعمالة

حسن حسني
حسن حسني

يحل اليوم الاحد ذكرى ميلاد الفنان حسن حسنى ؛  الذي استطاع التفرد بمكانه بين العديد من نجوم الفن .


حسن حسني .. ومولده

ولد الفنان حسن حسنى عام 1931 بحى القلعة فى القاهرة، ووالده كان يعمل مقاولا للمبانى ووالدته توفيت وهو فى السادسة من عمره وانتقل وعائلته إلى حى الحلمية الجديدة ودرس فى مدرسة الرمضانية وحصل على الشهادة التوجيهية فى عام 1956.

حسن حسني .. وبداية مشواره الفني:

بدأ حسن حسنى مشوراه الفنى من المسرح، حيث كان عضوا فى فرقة المسرح بداية الستينيات، وبعد حل المسرح تنقل بين مسرح الحكيم والمسرح القومى والحديث، ثم انضم لفرقة جلال الشرقاوى وعمل فيها ما يقرب من 10 سنوات، وتعرف الجمهور عليه فى التليفزيون خلال مسلسل "أبنائى الأعزاء.. شكراً" مع عبد المنعم مدبولى وإنتاج عام 1979.

حسن حسني.. وبداياته الفنية:

وكانت بداية حسن حسنى سينمائياً من خلال دور صغير للغاية فى فيلم الكرنك الذى قدمه نور الشريف وسعاد حسنى وإخراج على بدرخان عام 1975، ثم لفت الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر فى فيلم "سواق الأتوبيس" إخراج عاطف الطيب، الذى استعان به بعد ذلك فى عدد من أفلامه منها "البرىء"، و"البدروم"، و"الهروب"،

 

حسن حسني.. وانطلاقته الفنية:

انطلق حسن حسنى  إلى النجومية فى التسعينيات وانتشر بشكل مكثف فى الأعمال الفنية وأصبح عاملاً مشتركاً فى الأفلام والمسلسلات وكذلك المسرح، حيث شارك فى أفلام أبرزها "دماء على الأسفلت"، "بخيت وعديلة"، "ناصر 56"، و"عبود على الحدود" وغيرها.

حسن حسني وأعماله الدرامية:

وفى الدراما التليفزيونية شارك فى العديد من المسلسلات البارزة مثل "رد قلبى"، و"اللص الذى أحبه"، و"أهالينا"، و"المال والبنون" و"النوة"، وفى المسرح قدم "سيارة الهانم"، "حزمنى يا"، و"قشطة وعسل" و"عفروتو".

مع بداية الألفية اتجه للأدوار الكوميدية مع الوجوه الشابة، ويُعد محمد سعد أكثر الممثلون الشباب الذى شاركهم حسن حسنى أعمالهم التى بلغ عددها 12  يليه هانى رمزى برصيد 9 أعمال، ويأتى أحمد حلمى فى المرتبة الثالثة من حيث عدد الأعمال مع حسنى بعدد 7 أعمال، واشترك مع كريم عبد العزيز فى 4 أفلام وكان علاء ولى الدين أوائل الوجوه الشابة التى ساعد حسنى فى تقديمها فقدّم معه 4 أفلام.

شارك حسن حسنى فى ما يقرب من 500 عمل بين مسرح وسينما وتليفزيون وكانت النسبة الأكثر منهم خلال آخر 20 سنة، ليدخل قائمة الفنانين الأكثر مشاركة فى الأعمال الفنية خلال تاريخ الفن المصرى.

موقف طريف بين حسن حسني ونور الشريف :

تحدث الكاتب أيمن الحكيم عن موقف طريف جمع حسن حسني مع الفنان الراحل نور الشريف، أثناء تواجدهما في تونس لتكريمه، بحضور عدد من الفنانين.

وأوضح أيمن الحكيم أن ليلى علوي بدأت كلمتها بالحديث عن مساندة نور الشريف لها عقب وفاة والدها، وبعدها تحدث المنتج الراحل محمد حسن رمزي وذكر مساندة نور الشريف له عقب وفاة والده.

وشعر حسن حسني أن الموقف أصبح كئيبا ليطلب الكلمة ويبدأ حديثه قائلا: "من 70 سنة لما أبويا مات نور الشريف وقف جنبي" ليضج المسرح بالضحك.

حسن حسني واشهر إيفهاته:

اشتهر الفنان حسن حسنى، بالعديد من أدوار العالقة بالأذهان، بالإضافة للإفيهات ومن بينهاـ " يا فاشل يا فاشل، "الباشا تلميذ" ، يا ام نيازي صحي نيازي وقوليله ضبش حرامي، من " فيلم غبى منه"، ياناس محدش ياخد ميدو ابني ويديني بداله مروحة "فيلم ميدو مشاكل، خاف ياعيد، من فيلم "عيال حبيبة" وإفيه أمك حلوة أوي يا لمبي، من فيلم اللمبى.

وفاته:


وتوفى حسن حسنى فى فجر يوم السبت 30 مايو 2020 عن عمر 89 سنة إثر أزمة قلبية مفاجئة.

حسن حسني ذكرى ميلاد الفنان حسن حسنى ميلاد الفنان حسن حسنى الأحد

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