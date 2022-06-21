بعت عفش بيتي وذهبي.. مديحة الحسيني تكشف عن إدمان ابنها المخدرات

كشفت الفنانة مديحة الحسيني، تفاصيل معاناتها مع نجلها الأكبر بسبب إدمانه للمخدرات، ومحاولاتها معه للتعافي منه.

وقالت خلال لقائها في برنامج بنت البلد تقديم الفنانة نشوى مصطفى عبر قناة صدى البلد:" حزينة أن الوسط الفني لم يعطني حقي لكن راضية.

وأضافت: ابني الكبير يبلغ من العمر 33 عام، وزوجي متوفى منذ 25 سنة كان حينها عمري 28 سنة، وترك لي ثلاثة أبناء كانت أصغرهم بعمر 10 شهور، وابني الأكبر يعاني من إدمان مخدرات منذ 10 سنوات وأحاول معه طيلة تلك المدة دون فائدة.

وتابعت باكية: وديته القصر العيني والدمرداش والعباسية وبعت عفش بيتي وذهبي حتى أستطيع تغطية مصاريف علاجه، لكن بعد 7 شهور لم أعد قادرة على تحمل تكاليف العلاج وخرج من المصحة بعد ما صرفت كل فلوسي

