الفنان حسين نوح ضيف صالون الأوبرا الثقافي الأربعاء المقبل

يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء بعنوان "في سبيل الابداع" ويستضيف الفنان الكبير حسين نوح ويديره الفنان أمين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء 22 يونيو على المسرح الصغير، وذلك ختاما لفعاليات موسم النشاط الفكرى والثقافى لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 2021 - 2022.

يستعرض اللقاء أهم أعمال حسين نوح والمحطات المضيئة في مسيرته الفنية إلى جانب تناول العلاقات الرابطة بين مختلف أشكال الفنون وعلم الجمال وتحققه في الموسيقي والفن التشكيلي والأدب.

يذكر ان حسين نوح فنان شامل ينتمى لأسرة فنية فهو شقيق الموسيقار الراحل محمد نوح ، يمتلك مواهب تتعدد بين التشكيل والعزف وكتابة الرواية والإنتاج .

يذكر أن الفنان حسين نوح تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، أقام عددا كبيرا من المعارض في مصر والخارج ، كما شارك في معارض مع كبار الفنانين ، عمل منتجا ومخرجا لأعمال غنائية ودرامية كما طرق مجال الأدب وكتب روايتين ومسرحية ويقيم صالونا ثقافيا يرتاده كبار المثقفين .