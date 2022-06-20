عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الفنان حسين نوح ضيف صالون الأوبرا الثقافي الأربعاء المقبل

حسين نوح
حسين نوح

يعقد صالون الأوبرا الثقافى لقاء بعنوان "في سبيل الابداع" ويستضيف الفنان الكبير حسين نوح ويديره الفنان أمين الصيرفي وذلك في السابعة مساء الأربعاء 22 يونيو على المسرح الصغير، وذلك ختاما لفعاليات موسم النشاط الفكرى والثقافى لدار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر 2021 - 2022.

 

يستعرض اللقاء  أهم أعمال حسين نوح والمحطات المضيئة في مسيرته الفنية إلى جانب تناول العلاقات الرابطة بين مختلف أشكال الفنون وعلم الجمال وتحققه في الموسيقي والفن التشكيلي والأدب.

 

يذكر ان حسين نوح فنان شامل ينتمى لأسرة فنية فهو شقيق الموسيقار الراحل محمد نوح ، يمتلك مواهب تتعدد بين التشكيل والعزف وكتابة الرواية والإنتاج .

 

يذكر أن الفنان حسين نوح تخرج في كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان ، أقام عددا كبيرا من المعارض في مصر والخارج ، كما شارك في معارض مع كبار الفنانين ، عمل منتجا ومخرجا لأعمال غنائية ودرامية كما طرق مجال الأدب وكتب روايتين ومسرحية ويقيم صالونا ثقافيا يرتاده كبار المثقفين .

حسين نوح الأوبرا صالون الأوبرا الثقافي أمين الصيرفي أعمال حسين نوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

مرتضى منصور: الزمالك ينتظر ملء خزينته بـ 315 مليون.. وهذه رسالتي لـ مدحت شلبي.. فيديو

سيدة الميكروباص: قطع الكرسي عشان يتحرش بي.. والمتهم: معرفش بتقول كده ليه

اقرأ هذه السورة وأنت ذاهب إلى العمل.. تزيد الرزق

بعد هبوط تاريخي.. الذهب يعاود الارتفاع مجددا ومفاجأة في عيار 21 اليوم

شوبير : غياب ديانج فترة عن الأهلي بسبب إصابة الركبة

ترشيحاتنا

وزير النقل يبحث مع مسئول بالمجر إحلال الأوتوبيسات الحالية بأخرى تعمل بالكهرباء

أول تعليق من جامعة المنصورة على واقعة قتل طالبة على يد زميلها

مدبولي: توجيه رئاسي بتطوير أسواق الماشية الحية بالمحافظات وحصر الأراضى غير المستغلة

شيخ الأزهر يتفقد امتحانات ثانوية البعوث ..حاور الطلاب ووعد بتلبية مطالبهم

حفاظًا على الأسعار| مدبولي: زيادة رءوس الماشية الحية استعدادًا لـ عيد الأضحى

شيخ الأزهر يتفقد امتحانات ثانوية البعوث ويطمئن على سير الامتحانات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات عيد الأضحى المصرية.. أشهر الوصفات للعزومات

قوات حرس الحدود تدمر204 أفدنة من زراعات المواد المخدرة في جنوب سيناء

أول صورة بشرية لـ تمثال الحرية.. من هي صاحبة الوجه الأشهر؟

الحلاقة أولا.. قرية تمنع الملتحين من الزواج في الهند

فيديو

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

بنت بـ100 راجل.. واجهت ذئبا متحرشا في أتوبيس نقل عام.. فيديوجراف

القصة الكاملة لسحل سيدة اتهمها أهالي أوسيم بتزعم عصابة تخطف الأطفال .. فيديوجراف

حسن شاكوش بعد حصوله على كارنيه نقابة المهن الموسيقية: سأعود بأغاني مميزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بقلم دكتور / وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

غادة جابر

اليوم بين سطور التاريخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. كرة القدم بين الفهلوة والعشوائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ