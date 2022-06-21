وزير الرياضة استقبلهم في المطار.. بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تصل القاهرة

وصلت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال تحت 17 سنة، عائدة من المكسيك بعد المشاركة في بطولة العالم الذي استطاعت البعثة أن تحصد بها 14 ميدالية متنوعة.

واستقبل بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال في مطار القاهرة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث حرص على استقبال البعثة فور وصولها في المطار وتنهئتهم على النتائج التي حققها البعثة بحصدها 14 ميدالية متنوعة لمصر، والتقطوا صورا تذكارية داخل المطار.

وأنهت سلطات مطار القاهرة الدولي، إجراءات وصول بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال، وسط تسهيلات كبيرة من فريق العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي، تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم.

وحصلت مصر على المركز الثانى فى بطولة العالم تحت 17 سن، والتى اختتمت منافساتها بالمكسيك بحصد 14 ميدالية متنوعة، كما حصل محمود حسنى على كأس الأفضل.

وحصلت بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال على 6 ميداليات ذهبية للبطل محمود حسنى والبطلة رحمة السيد وتحطيم محمود للرقم العالمى فى رفعة الكلين والنطر و 5 ميداليات فضية للبطلة نورا عصام والبطلة حنين السيد و 3 ميداليات برونزية للبطلة شمس محمد.

