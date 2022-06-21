عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل اللازانيا أفضل من المطاعم

طريقة عمل اللازانيا
طريقة عمل اللازانيا أفضل من المطاعم

تقدم الشيف هبة المهندس طريقة عمل اللازانيا علي طريقة المطاعم بمذاق مختلف وطريقة بسطة. 

txt

طريقة تحضير باستا فلورا بمربى التوت الأسود

txt

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

المقادير 


علبة مكرونة لازانيا 
نصف كيلو لحمه مفرومه 
٢ بصلة مفرومة
-ملعقة صغيرة توم مفروم 
٣ ملعقة كبيرة صلصة طماطم أو ٢ كوب عصير طماطم 
ملعقة صغيرة من زعتر و ريحان و  بابريكا 
ملح وفلفل 
زيت -زبده
جبنه موتزريلا

#البشاميل 
لتر لبن ساخن
٣  ملعقة كبيرة كوب دقيق 
٣ م ك زبده او سمن سايحه 
٢ مثلث جبنة او ربع كوب كريمة طهي او بدون حسب الرغبة 
ملح -فلفل -جوزالطيب
كوب شوربة ساخنة احتياطي
الطريقة

١-عمل عصاج اللحم المظبوطة بطعم رائع 
_في وعاء عميق علي نار متوسطة يوضع زيت الذرة ثم يوضع البصل و يقلب دقيقتين ثم يضاف اللحم المفروم و يقلب حتي يتغير لون اللحم الي و يقترب من السوي 
_ يضاف البهارات الزعتر و الريحان و الصلصة او عصير الطماطم و الملح  و الفلفل الاسود و تقلب جيدا حتي يتشرب اللحم الطماطم ثم يضاف ملعقة صغيرة من الثوم المفروم و يقلب حتي دقيقة واحدة و تترك العصاج ليهداء

٢-لعمل البشاميل

ضعى حله على النار وضعى بها السمنه او الزبدة وعندما يسخن اضيفى الدقيق ويقلب جيدا  وعندما يذوب الدقيق اضيفى الحليب الساخن بالتدريج
الحليب الساخن يمنع تكتل البشاميل و هيكون مظبوط كل مرة 

مع التقليب  اضيفى ملح وفلفل أسود ورشة جوزة الطيب و مثلثات الجبنة  قلبى حتى تذوب  بشكل جيد ويصبح سمك البشاميل مناسب ثم أخيرا يمكن اضافة شوربة او ماء ساخن وقلبى ليصبح السمك خفيف قليلا

٣- طريقة سلق اللازانيا 
إذا كانت شرائح اللازانيا رفيعه لا تحتاج للسلق واستخدميها مباشرة
اذا كانت سميكة او علي حسب التعليمات علي العبوة نسلقها

وعاء به مياه على النار وعندما تغلى ضعى ملعقتان كبار زيت و ملعقه صغيره ملح 
قومي بدهن شرائح اللازانيا بالزيت لمنع التصاقها ببعضها عند السلق
وضعى اللازانيا واسلقيها كما تسلقين المكرونه و لكن دون الإفراط في سلقها

أحضرى قالب فرن وادهنيه زيت ثم ضعى به طبقه من البشاميل ثم افردى طبقه من اللازانيا ثم طبقة لحم عصاج

ثم طبقة لازانيا ثم طبقة بشاميل ثم طبقة لحم مفروم واستمرى بنفس الخطوات واخر طبقه تكون بشاميل

ثم رشى الجبن الموزاريلا ثم أدخليها فرن ساخن على الرف الأوسط على درجة حراره 180
و بالهنا والشفا 

الفلفل الأسود المكرونة مكرونة الطماطم ريم طريقة عمل اللازانيا اللازانيا طريقة عمل المنسف اللازانيا أفضل من المطاعم ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيديو يزلزل السوشيال ميديا.. تفاصيل مقتل طالبة بطريقة بشعة أمام جامعة المنصورة

طالب يقتل زميلته امام بوابة الجامعة في المنصورة

القصة الكاملة لمقتل طالبة المنصورة.. شهود عيان: كان بيحبها وهي مش طيقاه

حاول تشويه وجهه.. تفاصيل جديدة في واقعة قتل شاب لزميلته أمام جامعة المنصورة

منعا لنشر الذعر .. جامعة المنصورة تطالب بتحري الدقة في واقعة قتل طالب لزميلته

فرج عامر: زلزال في الأهلي بعد مباراة الزمالك

صراخ وعويل .. انهيار والدة نيرة طالبة جامعة المنصورة أمام المشرحة.. فيديو

قتلها أمام باب جامعة المنصورة .. ما مصير المتهم بإنهاء حياة طالبة

موضوعات متعلقة

فتاوى تشغل الأذهان.. ما هي علامات رضا الله عن العبد .. وماهي الأعذار التي تبيح الفطر في رمضان .. وهل ترك الصلاة يؤثر في صحة الصيام أم يقلل الثواب

شروط الأمراض المبيحة للفطر .. الإفتاء تحدد الضوابط الشرعية

أحكام الصيام| للصائم دعوة مستجابة فهل تكون قبل الفطر أم بعده؟

دار الإفتاء: بخاخة الربو في نهار رمضان تُفطر

ترشيحاتنا

انعقاد الجمعية العمومية 79 لـ إياتا العام القادم في إسطنبول

عشر ذي الحجة 2022 .. اعرف موعده بدايتها وفضلها وأحب الطاعات فيها

شوبير: نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية من مباراة واحدة خلال النسخة المقبلة

أزمة كبرى في بريطانيا.. إضراب بالسكك الحديدية يهدد الملايين

الكرملين: الأزمة في أوكرانيا لن تنتهي قريبا

بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحر دم وموت مبكر.. شاهد المدينة الروسية الأكثر كآبة على وجه الأرض

عرض حصري بشركة أمريكية.. آلاف الدولارات مقابل تربية الصراصير في المنزل

أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

صعود أول مغامر من ذوي الهمم إلى قمة كاميربا بجبل علبة بحلايب

فيديو

وزراء دفاع مصر واليونان وقبرص يبحثون أمن شرق المتوسط والتعاون العسكري المشترك

مشهد جريء وحجابها.. داليا إبراهيم تكشف سر ابتعادها عن الفن | فيديوجراف

سؤال صعب عن حسام حبيب .. حوار جديد لـ شيرين | فيديوجراف

إيهاب جلال اتظلم.. حسن شحاتة: كيروش درب المنتخب مجاملة..وصلاح لم يقدم شيئا 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

الشباب ومعركة التجريف

د.هادي التونسي

الصراع من أجل البقاء

وائل محمد رضا

فاتن أمل حربي

سوسن العوضي

المجتمع المدني المصري واستعدادات COP27

نجاة عبد الرحمن

حوار وطني دون إقصاء

د/علاء الشال

انتبهوا لكلماتكم وأفعالكم عند زيارة المرضى

منال خيرت

السياسية الـخـارجـيـة المـصـريـة ، القارة الأفريقية نموذجاً

إلهام أبو الفتح

مشواري مع الأخبار

اﻟﻤﺰﻳﺪ