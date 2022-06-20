أكلات عيد الأضحى في السعودية.. طريقة عمل المنسف والكبسة والكوزي

أكلات عيد الأضحى في السعودية هي الاكثر بحثا خلال هذه الفترة، تزامنا مع قرب العيد وتحضيرات اللحوم المتنوعة العزومات.

ومن أشهر أكلات عيد الأضحى في السعودية، هي الكبسة والمنسف والكوزي والحميس، والذي نقدم طريقة تحضير هذه الأكلات في هذا التقرير.

المنسف

طريقة طبخ المنسف

المنسف عبارة عن وجبة غذائية يعود تاريخها إلى القبائل البدوية، وكان في الأصل عبارة عن طبق مصنوع من لحم الإبل أو لحم الضأن، ويقدم مع خبز مسطح ومرق لحم وزبدة مصفاة.

وقد تطورت وجبة المنسف مع مرور الوقت، لتشمل الأرز، وصلصة الزبادي، منكهة ومصنوعة من الجميد، وهو لبن زبادي مالح مجفف، يُعاد تكوينه بالماء، ويقدم في البلدان العربية مثل السعودية والإمارات والبحرين واليمن وسوريا والعراق وفلسطين وتعتبر من اشهر أكلات عيد الأضحى.

وفي عيد الأضحى، تبحث السيدات على طريقة عمل المنسف لتقديمه في العزومات، واليكم المقادير والخطوات.

مقادير المنسف

2 رطل من لحم الضأن المقطّع إلى قطع

6 أكواب ماء

2 بلورات الصمغ العربي

4 فصوص كاملة

4 حبات هيل

1 عود قرفة

بهارات التوت

1 ورقة الغار

2 كوب أرز

4 أكواب ماء

1½ ملعقة صغيرة ملح

رشة زعفران

1 لبن جميد

4 أكواب ماء

2 رغيف تورتيلا

4 ملاعق كبيرة لوز مقشر ومفروم

طريقة عمل المنسف

1- نضع لحم الضأن في 6 أكواب من الماء ، ونغلي ونضيف البهارات .

2- عندما يصل الماء إلى درجة الغليان ، اخفض درجة حرارة الغليان ببطء.

3- يُطهى لمدة ساعتين أو حتى ينضج اللحم، أضف المزيد من الماء المغلي إذا لزم الأمر.

4- بمجرد أن ينضج اللحم ، اسكبي من خلال غربال واحفظي الماء، ضعي اللحم جانبًا على طبق لاستخدامه لاحقًا.

5- غلفي اللبن بقطعة قماش واقطعيها بالمطرقة.

6- نضع اللبن و 4 أكواب من الماء في محضر الطعام ونخفق حتى يذوب اللبن.

7 نسكب اللبن في وعاء من خلال غربال ونتركه جانبا.

8- نسكب اللبن في ماء اللحم ونضعه على النار. اجلبه ليغلي.

9- أضيفي قطع لحم الضأن إلى الصلصة.

10- في قدر ، ضعي 2 كوب أرز ، 4 أكواب ماء ، 1½4 ملعقة صغيرة ملح ورشة زعفران.

11- يُغلى المزيج ، ثم يُخفّف المزيج على نار هادئة ويُطهى حتى يذهب كل الماء.

12- نحمص اللوز في مقلاة مع القليل من زيت الزيتون .

13- قطع الخبز إلى قطع صغيرة على طبق كأساس للوجبة.

14- ضعي القليل من الصلصة فوق الخبز على الطبق.

15- انشر الأرز فوق الخبز.

16- ضعي المزيد من الصلصة على الأرز.

17- ضعي قطع لحم الضأن فوق الأرز.

18- ضعي المزيد من الصلصة فوقها.

19- نرش اللوز المحمص والبقدونس على الطبق بالكامل.

الكوزي

طريقة عمل الكوزي باللحم

من أكلات عيد الأضحى ايضا هو الكوزي، وهو طبق ينال إعجاب الجميع، لحم ضأن طري يقدم فوق أرز أصفر مع لوز مقرمش وزبيب حلو، إنها وجبة كبيرة يتم تقديمها في الأعياد وتكريم الضيوف في 30 دقيقة فقط.

مقادير الكوزي

6 قطع من لحم الضأن بالعظم

3 أعواد قرفة

6 حبات هيل كاملة (خضراء)

3 أوراق غار

8 فصوص كاملة

8 حبات بهارات كاملة اختيارية

8 حبات فلفل أسود كاملة اختيارية

2 ملاعق صغيرة ملح

من أجل الأرز

4 أكواب أرز بسمتي

6 أكواب مرق لحم غنم

1.5 ملعقة صغيرة ملح

4 ملاعق زيت

طريقة عمل الكوزي

1- ابدأ بغسل لحم الضأن وفركه بالملح، يغسل الملح ويوضع على سطح الموقد ويغطى بالماء. دعها تغلي لمدة 10 دقائق وتخلص من أي رغوة تتشكل.

2- بمجرد إزالة الرغوة ، أضف البهارات الكاملة والملح وقم بتغطية الوعاء واتركه يطهى على درجة غليان منخفضة لمدة 1-2 ساعة.

3- افحص الماء بشكل دوري وأضف المزيد حسب الحاجة لضمان تغطية الخروف بالكامل.

4- اغلي لمدة 10 دقائق ، انزعي الرغوة ، ثم أضيفي الملح والبهارات الكاملة. طهي بالضغط لمدة 45 دقيقة.

5- في كلتا الطريقتين ، تأكد من طراوة اللحم قبل الانتقال إلى الخطوة التالية. ستستمر في التحميص حتى لا تتساقط من العظم ، لكنها طرية بدرجة كافية.

6- يُرفع اللحم عن النار ويوضع في صينية فرن آمنة.

7-يُصفّى المرق من البهارات ويُترك جانباً. نضيف مغرفتين منه إلى قاع طبق الفرن مع لحم الغنم.

8- في هذه المرحلة ، إذا كنت تريد لحم خروف أكثر تذوقًا، فافركه بمزيج التوابل المفضل لديك مثل مزيج التوابل السبعة في الشرق الأوسط.

9- يُغطّى لحم الضأن بإحكام بورق القصدير ويُشوى في الفرن على حرارة 400 فهرنهايت لمدة 2-3 ساعات حتى يتساقط من العظم. تأكد من التحقق من ذلك باستخدام شوكة، خلال الدقائق العشر الماضية ، أزيلي ورق القصدير واشوي الجزء العلوي للحصول على بعض اللون

10- اغسل الأرز جيدًا حتى يصبح الماء صافيًا ثم صفيه. يمكنك ضبط كمية الأرز طالما تحافظ على نسبة 1: 1.5 من الأرز: السائل، ستحتاج أيضًا إلى تعديل الملح.

11- في قدر ، أضيفي الكمية المطلوبة من مرق الضأن (6 أكواب) مع الملح والزيت والكركم. تذوق المرق للتأكد من أن طعمه واضح بالملح.

12- أضيفي الأرز إلى القدر واخلطيهم ، ثم اتركيه حتى يغلي على نار متوسطة. بمجرد الغليان لمدة 3 دقائق ، قم بتغطيته ، وخفف النار واتركه يطهى لمدة 20 دقيقة دون إزعاج.

13- بعد 20 دقيقة ، أطفئي النار واتركيها ترتاح لمدة 10 دقائق أخرى.

14- نقطع البقدونس ناعما

15- يقلى اللوز بالزيت مع التحريك باستمرار لأنه يحترق بسهولة. بمجرد أن يصبح لونها بنياً ذهبياً ، ترفع من المقلاة وتوضع جانباً في وعاء

16- في نفس المقلاة باستخدام الزيت المتبقي ، نضيف الزبيب ونحمصها لبضع دقائق حتى تصبح طرية

لتجميع

17- ابدئي بإضافة الأرز إلى طبق تقديم كبير ، ثم ضعي فوقها قطع لحم الضأن

18-نرش اللوز والزبيب والبقدونس على الوجه تقدم مع اليخنة أو السلطة.

الكبسة

طريقة عمل الكبسة السعودي

من أشهر أكلات عيد الأضحى في السعودية، هي الكبسة، والتي تعد الوجبة الرئيسية في العزومات الكبيرة.

مقادير الكبسة السعودي

نصف ملعقة صغيرة زعفران

نصف ملعقة صغيرة هيل مطحون

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحون

نصف ملعقة صغيرة بهارات مطحونة

نصف ملعقة صغيرة فلفل

كاملة مقطّعة إلى 8 قطع

نصف كوب معجون طماطم

علبة طماطم مقطعة إلى مكعبات غير مجففة

3 حبات جزر مقشرة ومبشورة

2 فصوص ثوم كاملة

1 رشة جوزة الطيب المطحونة

رشة كمون مطحون

1 رشة كزبرة

مكعبات لحمة

طريقة عمل الكبسة السعودي

1- اخلطي الزعفران والهيل والقرفة والبهارات والفلفل الأبيض ومسحوق الليمون في وعاء صغير ، وضعي مزيج التوابل جانبًا.

2- تذوب الزبدة في قدر كبير أو فرن هولندي على نار متوسطة. يضاف الثوم والبصل. يُطهى ويُحرّك حتى ينضج البصل ويصبح شبه شفاف، حوالي 5 دقائق.

3- تُضاف قطع الدجاج وتُحمّر على نار متوسطة عالية حتى يتحول لونها إلى البني قليلاً ، حوالي 10 دقائق. اخلطي معجون الطماطم.

4- أضيفي الطماطم المعلبة مع عصيرها ، والجزر المبشور ، والقرنفل الكامل ، وجوزة الطيب ، والكمون ، والكزبرة ، والملح ، والفلفل الأسود ، ومزيج بهارات الكبسة. طهي لمدة 3 دقائق. نسكب الماء ونضيف مكعب مرقة الدجاج.

5- نار خفيفة حتى يختفي اللون الوردي من الدجاج وتصبح العصائر صافية ، حوالي 30 دقيقة.

6- يضاف الأرز بلطف. يُغطى القدر ويُترك على نار خفيفة حتى ينضج الأرز ويجف تقريبًا ، لمدة 25 دقيقة تقريبًا ؛ يضاف الزبيب والقليل من الماء الساخن إذا لزم الأمر. غطي المزيج واطهيه لمدة 5 إلى 10 دقائق إضافية أو حتى تنفصل حبات الأرز.

7- انقلي الأرز إلى طبق كبير ورتبي قطع الدجاج فوقه. نرش شرائح اللوز المحمص فوق الطبق.