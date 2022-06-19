اكسري الروتين.. طريقة عمل الكبسة بالجمبري

تعد الكبسة بالجمبري من الأكلات الجديدة التى تساعد على تقديم وجبة مشبعة بكمية قليلة من الجمبري وفى نفس الوقت مذاقها شهي.

نقدم لكم طريقة عمل الكبسة بالجمبري بخطوات الشيف شربيني، مقدم برنامج “الشيف” على قناة “سي بي سي سفرة”.



مقادير الكبسة بالجمبري

جمبري

أرز بسمتي

كمون

كركم

ليمون جاف

قرنفل

ورق لورا

كاري

جوزة الطيب

حبهان

قرفة ناعمة

قرفة خشب

بهارات

بصل مكعبات متوسطة

ملح

فلفل أسود

زيت عباد الشمس

طماطم

كرفس

كرات

طريقة عمل الكبسة بالجمبري:

في حلة بها زيت على النار شوحى البصل ثم أضيفي الثوم والكرات والكرفس وقلبيهم جيدا ثم الليمون الجاف والقرفة الخشب والقرفة الناعمة وحبهان وقرنفل.

ضعي جوزة الطيب وكاري وبهارات وكركم وورق لورا وكمون ثم قطعي الطماطم مكعبات ثم ضعيها في الحلة ثم الماء المغلي للخليط ثم أضيفي الأرز المغسول والمصفى واتركيه على نار هادئة حتى اكتمال النضج.

ضعي ملح وفلفل الأسود وبهارات على الجمبري ثم رصيه فوق الأرز، وبمجرد أن يتشرب الماء وينضج أخرجيه من الحله ثم قدمي الكبسة بالجمبري وبالهنا والشفا.