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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة تحضير صلصة الكبسة الحارة

صوص الكبسة
صوص الكبسة

يفضل العديد من الأشخاص تناول الأطعمة والصوصات الحارة، ومن أشهر الصوصات الحارة صوص الكبسة .

 

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وإليك طريقة تحضير صوص الكبسة بالخطوات

مقادير صوص الكبسة الحارة

2 حبة طماطم
2 حبة فلفل حار
1 حبة فلفل رومي
2 فص ثوم صحيح
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم
1 ملعقة صغيرة شطة
عصير نصف ليمونة
1 حزمة بقدونس
1 حزمة كزبرة خضراء
ربع كوب ماء
ملح

خطوات تحضير صوص الكبسة الحارة

اغسلي الطماطم والفلفل الحار والفلفل الرومي، ونقطعهم، ثم نضعهم في الكبة أو الخلاط.

ضيفي إليها الكزبرة الخضراء والبقدونس والثوم وصلصة الطماطم وعصير الليمون وزيت الزيتون والماء والملح والشطة.

اضربي جميع المكونات جيداً حتى تنعم وتتجانس.

ضعي الصلصة الحارة في الأطباق، ونقدمها مع الكبسة أو المندي.

صوص صوص الكبسة مقادير صوص الكبسة الحارة خطوات تحضير صوص الكبسة الحارة Food

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