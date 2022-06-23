ننشر الصور الأولى لحريق مخزن مصنع منسوجات بلبيس.. والحماية المدنية تسيطر عليه

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمخزن أحد مصانع المنسوجات ببلبيس، والذي أسفر عن إصابة 29 شخصا باختناق.

وتم نقل ١٠مصابين إلى مستشفى الرحمة و١٦مصابا إلى مستشفى بلبيس، وتم إسعاف 3 مصابين في محيط الحريق.

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف بمحيط الحريق تحسبا لوقوع ضحايا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن مصنع هوندا للملابس والمنسوجات، بالمنطقة الصناعية ببلبيس، بمحيط الكلية الجوية.

وأسفر الحادث عن إصابة 29 شخصا، تم نقل 15 منهم إلى مستشفى بلبيس المركزى و10 مصابين إلى مستشفى الرحمة بالعاشر من رمضان، فيما تم إسعاف 3 آخرين، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس وتصاعد الأدخنة بكثافة، وجار السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرير محضر بالواقعة.

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