عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر الصور الأولى لحريق مخزن مصنع منسوجات بلبيس.. والحماية المدنية تسيطر عليه

السيطرة على الحريق
السيطرة على الحريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية من السيطرة على حريق نشب بمخزن أحد مصانع المنسوجات ببلبيس، والذي أسفر عن إصابة 29 شخصا باختناق. 

وتم نقل ١٠مصابين إلى مستشفى الرحمة و١٦مصابا إلى مستشفى بلبيس، وتم إسعاف 3 مصابين في محيط الحريق. 

فيما دفعت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وتم الدفع بسيارات الإسعاف بمحيط الحريق تحسبا لوقوع ضحايا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمخزن مصنع هوندا للملابس والمنسوجات، بالمنطقة الصناعية ببلبيس، بمحيط الكلية الجوية. 

وأسفر الحادث عن إصابة 29 شخصا، تم نقل 15 منهم إلى مستشفى بلبيس المركزى و10 مصابين إلى مستشفى الرحمة بالعاشر من رمضان، فيما تم إسعاف 3 آخرين، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.

إصابة 29 شخصا باختناق في حريق بمصنع منسوجات بالشرقية

بالانتقال والفحص، تبين نشوب حريق بمصنع منسوجات بمدينة بلبيس وتصاعد الأدخنة بكثافة، وجار السيطرة على الحريق وإخماده، وتحرير محضر بالواقعة.

8b203ede-9f45-498b-83e7-7ef6b226301e
8b203ede-9f45-498b-83e7-7ef6b226301e
63df005b-9ab4-40aa-b3bc-1b586eb36c40
63df005b-9ab4-40aa-b3bc-1b586eb36c40
97596e90-1b3c-4188-84a6-82b7456bd83a
97596e90-1b3c-4188-84a6-82b7456bd83a
a5902ff2-ad75-46f5-a1c0-4be3a99a6e4b
a5902ff2-ad75-46f5-a1c0-4be3a99a6e4b
bf5d4772-4ce1-497a-b033-ff9a2d99d235
bf5d4772-4ce1-497a-b033-ff9a2d99d235
f7228208-b88d-4fc1-849b-0a7406a32c38
f7228208-b88d-4fc1-849b-0a7406a32c38
الشرقية تحرير محافظة الشرقية حريق الحماية المدنية مدينة بلبيس مدينة الأجهزة الامنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أبو جبل وبن شرقي.. 6 لاعبين خارج الزمالك الموسم المقبل

استبعاد فيريرا وفاجنر.. شوبير يكشف تفاصيل إعلان مدرب الأهلي الجديد

داوم تهديدها بالإيذاء .. شهادة أدلة الثبوت في قضية نيرة أشرف

مرض جديد يضرب المثليين في فلوريدا.. أسوأ تفش في تاريخ أمريكا

تلقت رسائل تهديد.. تفاصيل جديدة في حادث قتل طالبة داخل جامعة بالأردن

القاتل والضحية مسجّلا خطر .. مأساة طالبة المنصورة تتكرر في دار السلام

حسام موافي: أنصح بإجراء 3 تحاليل روتينية للاطمئنان على صحة الجسم

موسيماني : قرار رحيلي عن الأهلي كان صادماً للجميع.. بيرسي تاو مليونير

ترشيحاتنا

صفقة القرن.. تقارير: كريستيانو رونالدو يعوض ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ

انتصار كبير.. قادة الاتحاد الأوروبي يعلقون على قرار منح وضع المرشح لأوكرانيا

كان نفسه يتجوز..محمد قتلوه لسرقة التروسيكل بالفيوم| وأمه: كانوا خدوه وسابوك ياضنايا|فيديو

رسائل تهديد من حسابات مختلفة..تقرير الأدلة الفنية لفحص هاتف نيرة أشرف

هبوط سعر الذهب في ختام تعاملات الخميس

برلماني: البنك المركزي لا يسعى لزيادة سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسوأ موجة جفاف منذ 70 عاماً..الكارثة تهدد أطول نهر في إيطاليا..صور

لحظة مرعبة.. مدربة تنقذ حياة سبّاحة أمريكية فقدت الوعي في الماء

تبرأت من أعمال والدها|عبير الشرقاوي..متمردة على الفن لا تتوقف عن إثارة الأزمات

طرق طبخ اللحمة الضاني .. وصفات متعددة أبرزها بالبطاطس وفي الفرن

فيديو

توعدها بالذبح رغم محاضر عدم التعرض وتتبعها من البلدة إلى الجامعة.. تفاصيل التحقيق في مقتل نيرة أشرف “فيديوجراف”

غدر الصحاب.. يوسف قتله صديقه مايكل طمعا في سيارة ربع نقل.. فيديوجراف

والله أنا بحبك يارب.. كلمات مؤثرة لشاب قبل غرقه في العلمين “فيديوجراف”

أصيب بمرض نادر فحول نفسه لإنسان آلي.. قصة العالم البريطاني بيتر مورجان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

العالم الافتراضي مسرحاً للجريمة

نهال علام

مأساة إنسانية

د.هادي التونسي

الكفاح لتحقيق الحلم

أحمد نجم

رجال وقت الأزمات

نيفين منصور

ما بين الحب واللعنة

عبدالمعطى أحمد

إصلاح الجذور وليس قص الفروع!

أميرة خلف

قتل مع سبق الإصرار .. الرجاء ربط الأحزمة

هشام عصام

السم في الحب!

اﻟﻤﺰﻳﺪ