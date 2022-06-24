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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حالة الطقس اليوم الجمعة 24-6-2022

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، تقريرًا مفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 24-6- 2022، في القاهرة والمحافظات.

وقالت الإعلامية داليا اشرف، إن البلاد تشهد اليوم طقس معتدلا، مؤكدة أن البلاد الآن فى فصل الصيف.

 تشهد حالة الطقس، الجمعة، ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية، حسب ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها، أن طقس الجمعة سيكون شديد الحرارة نهارا على معظم أنحاء البلاد، بينما يكون معتدلا خلال ساعات الليل، مشيرة إلى أن طقس الجمعة يشهد أيضا نشاطا للرياح على مناطق السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

السبت موعد استقرار الطقس
وقالت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس سوف تعود للاستقرار، اعتبارا من السبت، حيث تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض نسبيا وتستقر الأحد القادم.

منخفض الهند سبب ارتفاع الحرارة
وفي هذا الصدد، قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن درجة الحرارة تشهد ارتفاعات الجمعة فقط، ثم تعود للانخفاض إلى المستويات الطبيعية في الصيف، بداية من يوم السبت، موضحا أن درجة الحرارة سوف ترتفع درجتين فقط يوم الجمعة، ثم تنخفض نفس الدرجتين يوم السبت.

درجات الحرارة
وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس الجمعة، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحرى 37 للعظمى والصغرى 24
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 39 للعظمى والصغرى 27
شمال الصعيد 38 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 42 للعظمى والصغرى 27

 

 

درجات الحرارة حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية الأرصاد الأرصاد الجوية

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