عروض 2b وسيتي ماكس فاشون اليوم وكيف تزيد الخصومات حتى 75%

خصومات موقع 2b تو بي و سيتي ماكس توفر لكم الكثير من العروض الحصرية والمنتجات التي لا مثيل لها بأسعار مخفضة وخصومات تصل إلى أكثر من 60% عند الشراء، ليس هذا وحسب بل يمكنك شراء الأثاث والمفروشات المتنوعة ليس هذا وحسب، أيضًا يمكنك شراء الأجهزة الكهربائية المتنوعة بأقل الأسعار لذا تابعونا الآن.

خصومات وتخفيضات موقع 2b تو بي على الأجهزة الكهربائية

هناك العديد من الأجهزة المنزلية التي تريد الحصول عليها، لكن إن كنت تريد الحصول على خصومات موقع 2b تو بي و سيتي ماكس يمكنك استخدام كود خصم 2b ببساطة، فإنه متوفر من موقع كوبونات couponnat على المنتجات الآتية:

ما هي عروض 2b توبي على الثلاجات ؟

اشتري ثلاجة من ال جي 18 قدم، تأتي بسعة داخلية 506 لتر بسعر 31.944 جنيه مصري بخصم 10%.

تقدم ماركة زانوسي ثلاجة مميزة نوفروست باللون الفضي متاحة بسعة 320 لتر بسعر 4.600 جنيه مصري بخصم 10%.

ثلاجة ال جي باب واحد باللون الفضي مع أكثر نظام تبريد داخلي وخارجي بسعر 26.670 جنيه مصري بخصم 10%.

ثلاجة سامسونج بجانبين بسعة 655 لتر للجانب الأول و604 لتر للثاني بسعر 38.999 جنيه مصري بخصم 12%.

اشتري ثلاجة 4 باب هاير ديجيتال بسعة 512 لتر باللون الأسود بسعر 24.999 جنيه مصري بخصم 10%.

تقدم ماركة سامسونج ثلاجة نوفروست متاحة باللون الفضي بسعة 460 لتر بسعر 22.222 جنيه مصري بخصم 11%.

ما هي عروض وخصومات 2b تو بي على أجهزة المطبخ ؟

كذلك يمكنك شراء غسالة بحجم 9 كجم من سامسونج تحميل أمامي بسعر 12.999 جنيه مصري بخصم 20%.

فضلاً عن توافر غسالة ملابس وزن 14 كيلو من ال جي فوق اوتوماتيك بسعر 10.490 جنيه مصري بخصم 15%.

اشتري من على الموقع تكييف بقوة 1.5 حصان من كاريير ساخن وبارد بسعر 10.799 جنيه مصري بخصم 20%.

اطلب الآن تكييف من ميديا ميشن بقوة 1.5 حصان بارد بسعر 9.350 جنيه مصري بخصم 10%.

عروض وخصومات 2b تو بي على الأثاث

احصل على الكثير من خصومات موقع 2b تو بي و سيتي ماكس الآن عند استخدام كوبون خصم 2b تو بي عند شراء قطع الأثاث المختلفة، حيث تستطيع اختيار أي قطعة تريدها الآن بين القطع المميزة الآتية بأفضل الأسعار مع كود 2b تو بي الفعَّال:

اشتري طاولة القهوة الرائعة باللون الأبيض مع تصميم دومينو مع اللون البيج بسعر 1.250 جنيه مصري بخصم 30%.

متوفر في المتجر مجموعة التلفزيون المميزة بالإضافة إلى طاولة القهوة بسعر 3.866 جنيه مصري بخصم 25%.

بينما تشتري من المتجر سوف تحصل على وحدة تلفزيون بحجم كبير بسعر 999 جنيه مصري بخصم 40%.

احصل على طاولة مميزة من رينا باللون الذهبي وسطح زجاجي بسعر 1.250 جنيه مصري بخصم 30%.

اشتري طاولة دائرية مكونة من قطعتين متداخلتين بسعر 2.220 جنيه مصري بخصم 20%.

متاح مجموع تلفزيون مميزة من دومينو باللونين الأزرق والأبيض بسعر 2.600 جنيه مصري بخصم 10%.

تخفيضات وعروض أثاث غرف المعيشة من سيتي ماكس max fashio

لكل عشاق التميز يمكنك الحصول على خصومات موقع 2b تو بي و سيتي ماكس عند شراء أفضل قطع الأثاث في غرف المعيشة، فقط استخدم كود خصم سيتي ماكس المقدم من موقع موقع كوبونات couponnat على قطع الأثاث الآتية:

احصل على ركنه على حرف L مع بوف باللون الفضي بسعر 19.00 ريال سعودي بخصم 20%.

أيضًا متاح أفضل أشكال الطاولات الجانبية باللون البني بسعر 340 ريال سعودي بخصم 56%.

فضلاً عن فرصة شراء الكنبة التي يتم تحويلها إلى سرير باللون الرمادي بسعر950 ريال سعودي بخصم 50%.

متاح كذلك الكنبة الكبيرة التي تسع عدد 3 أفراد باللون البيج بسعر 1.999 ريال سعودي بخصم 49%.

اقتني كنبة يتم تحويلها إلى سرير باللون البيج بسعر 1.899 ريال سعودي بخصم 50%.

اشتري أفضل أنواع قطع الأثاث بأسعار أقل من 999 ريال سعودي والحصول على خصومات تصل إلى 75%.

خصومات على غرف النوم من ستي ماكس maxfashion

احصلي على أفضل غرف النوم من مع خصومات موقع 2b تو بي و سيتي ماكس المختلفة عند الشراء من على الموقع باستخدام كوبون خصم سيتي ماكس المتجدد، فإنه متاح على قطع الأثاث الآتية:

احصل على سرير كبير بحجم 120 سم مميز يمكنك الحصول عليه بسعر 3.104 ريال سعودي بخصم 31%.

استمتع بالحصول على سرير كبير بحجم 180 سم متاح بسعر 2.970 ريال سعودي 30%.

كما أنه يمكنك شراء سرير بحجم 180 سم كبير متوفر بسعر 1.761 ريال سعودي بخصم يصل إلى 39%.

أيضًا يمكنك الحصول على سرير بحجم 140 سم بالإضافة أنه متاح بسعر 686 ريال سعودي بخصم 21%.

سرير بحجم 150 سم متاح على الموقع، يمكنك الحصول عليها بسعر 2.686 ريال سعودي بخصم 21%.

تخفيضات حصرية على المفروشات من سيتي ماكس

كما يمكنك الحصول على كود سيتي ماكس وتطبيقه على غرف نوم الأطفال المختلفة والحصول عليها مع خصومات موقع 2b تو بي و سيتي ماكس المتنوعة، فإن من أبرز أنواع قطع الأثاث الخاصة بالأطفال هي:

حيث يمكنك الحصول على سريرين للأطفال حجم كل واحد 100 سم بسعر 1.439 ريال سعودي بخصم 32%.

اطلبي بيج بانج بالحجم الكبير المميز بألوان متداخلة بسعر 524 ريال سعودي بخصم 25%.

هذا بالإضافة إلى إمكانية الحصول على سرير بحجم 120 سم باللون الرمادي بسعر 999 ريال سعودي بخصم 50%.

متوفر عدد 2 سرير باللون الجنزارى حجم كل سرير 100 سم بسعر 2.389 ريال سعودي بخصم 30%.

متاح في الموقع خدادية مميزة بتصميم يونيكورن بحجم 45 سم متوفرة بسعر 125 ريال سعودي بخصم 15%.

اشتري سرير مصنوع من الزان باللون الرمادي بحجم 105 سم بسعر 2.988 ريال سعودي بخصم 17%.