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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الثلاثاء.. حفل توقيع ومناقشة "بالصدفة والمواعيد" لحسام فخر

المجموعة القصصية
المجموعة القصصية بالصدفة والمواعيد

يقيم صالون دار العين الثقافي ندوة لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية "بالصدفة والمواعيد" للكاتب حسام فخر بمقر دار العين للنشر، يوم الثلاثاء القادم 28 يونيو.

ويبدأ الحفل في السابعة مساء، ويناقش المجموعة الكاتب الصحفي سيد محمود، والكاتبة والناقدة الدكتورة لنا عبد الرحمن.

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وتتناول المجموعة أكثر من 30 قصة عن المهمشين ووالخارجين عن مركزية المجتمع ، وهم يعانون من الاغتراب والعنف الأسري، والمرضى المتسلحون بالقديس مار جرجس بأمل ورغبة عميقة في الشفاء من أمراض سقيمة.

ويطوف في شوارع المدينة، فضائها يحكمه سواء في مصر أو بالخارج، ليلتقط الغرباء أصحاب اللهجات المختلفة ومغامراتهم التي قد لا تصدقها، مثل الأسطى سيد الخراط الذي هاجر أمريكا وذاع صيته هناك عندما خرط موتور سيارة وأعادها للحياة بعد موتها، فأصبح من أثرياء أوكلاهوما، لكنه عاد مسرعا إلى مصر بعدما حاولت عصابة كاوبوي اغتياله بسبب شهرته وسحبه البساط من تحت أقدامهم. وبقى طوال القصة يردد أغنية وردة "خليك هنا خليك.. بلاش تفارق".

وهي مجموعة الحكايات وقصص الأشخاص الذين لا تقع أعيننا عليهم بسهولة، يلتقطهم فخر بحساسية مرهفة ويضعهم في المقدمة ليجعلنا نرى ما سقط من زاويا رؤيتنا.

وعن دار العين مؤسسة ثقافية تأسست عام 2000م، تسهم في تهيئة الإنسان العربي ثقافياً للحاق بمجتمع المعرفة.

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