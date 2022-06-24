التعليم تفتح منصة التدريب لـ مديري المدارس والإدارات والموجهين .. الأحد

أعلنت وزارة التربية والتعليم ، أنه سوف يتم فتح منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم للوظائف القيادية (مدير مدرسة - مدير إدارة - موجه فنى ) يوم الأحد 26 يونيو 2022 ، مشيرةً إلى عمل تطوير لنظام التدريب والاختبار على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم : سيتم على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم بعد تقديم المادة المعرفية تقييم الموقف المهني بناء على البرنامج المتقدم إليه المعلم

وقالت : إنه على منصة التدريب والتطوير المهني للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم ، لابد أن يجيب المعلم عن هذا تقييمات الموقف المهني ، وسوف يتم تصحيحها فى خلال ٤٨ ساعة ، فإذا اجتاز المعلم الموقف المهني سوف يسمح له بحجز اختبار بالفرع التابع له ، واذا لم يتخط المعلم الموقف المهني يدخل المعلم مرة أخرى تقييم موقف مهني اخر للإجابة عليه .

وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة التدريب والتطوير المهنى الإلكترونية، لتدريب المعلمين

واعدت وزارة التربية والتعليم فيديو يوضح طريقة دخول المعلمين على المنصة الإلكترونية لتدريب المعلمين.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طريقة الدخول على منصة لتدريب، كالتالي :