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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط القاهرة الزراعي

حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي أمام مدخل عزبة الدارين بمركز أسيوط.

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تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات أمام مدخل عزبة الدارين.

وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة تصادم سيارة نقل رقم 2318 ي ب ج و سيارة ثلاجة رقم 8172 ق ط و، و سيارة ميكروباص رقم 2368 ي س ج أمام مدخل عزبة الدارين.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
حادث طريق أسيوط
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