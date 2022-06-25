مصرع شخص وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط القاهرة الزراعي

لقى شخص مصرعه وأصيب 9 آخرين في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي أمام مدخل عزبة الدارين بمركز أسيوط.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث تصادم 3 سيارات أمام مدخل عزبة الدارين.

وعلى الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة تصادم سيارة نقل رقم 2318 ي ب ج و سيارة ثلاجة رقم 8172 ق ط و، و سيارة ميكروباص رقم 2368 ي س ج أمام مدخل عزبة الدارين.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 9 آخرين، تم نقل الجثة الى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

حادث طريق أسيوط

حادث طريق أسيوط

حادث طريق أسيوط

حادث طريق أسيوط