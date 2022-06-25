لطلاب الثانوية العامة.. خبير يقدم روشتة سحرية لمراجعة ليلة الامتحان

قدم الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، نصائح لاغنى عنها ليلة الامتحان، مؤكدا ضرورة كتابة المعلومات المهمة، خاصة إذا كان وقت المذاكرة قبل الامتحان ضيقا.

وقال الخبير التربوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الكثير من طلاب الثانوية العامة يعانون من ارتفاع معدلات القلق والتوتر أثناء فترة الامتحانات، حيث يقع الكثيرون فريسة للأفكار السلبية التى تؤدى بالضرورة لانخفاض التركيز وبطء الفهم، مطالبا الطلاب بالتفكير بشكل إيجابي وتوجيه تركيزهم على التحصيل والفهم والمراجعة دون أن يشغلوا بالهم بدرجات الامتحان.

أضاف الدكتور تامر شوقي أنه يجب على الطالب في ليلة الامتحان عمل مراجعة سريعة، وقراءة الدرس بشكل سريع وكلي مرة واحدة، ويفيد ذلك في أن يتم أخذ فكرة عامة عن الدرس والوصول للفكرة العامة له.

وشدد على ضرورة حصول الطالب على قسط كافٍ من النوم، مشيرا إلى أن أفضل وقت للمذاكرة في الصباح الباكر، خاصة قبل الامتحان مباشرة، حيث يفضل أن يستيقظ الطالب مبكرا لكي يقوم بالمراجعة السريعة على المادة.

وقدم الدكتور رمضان محمد رمضان، رئيس المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة 2022 وأولياء أمورهم قبل بدء امتحانات الثانوية العامة للمواد الأساسية غدا، الأحد.

وقال رئيس المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، إنه على الأهالي أن يوفروا جوا من الهدوء لطلاب الثانوية العامة في المنازل وإزالة التوتر عنهم وطمأنتهم بكلمات تشجيعية دائما.

وأضاف رئيس المركز القومي للامتحانات التابع لوزارة التربية والتعليم، أنه على طالب الثانوية العامة ليلة الامتحان أن ينام مبكرا وألا يوتر نفسه، وأن يتناول طعاما مفيدا، ليذهب إلى الامتحان نشيطا وذهنه حاضرا.

ورفض رمضان شعار “أنا مطبق من يومين” الذي يرفعه بعض طلاب الثانوية العامة يوم الامتحان، قائلا: "لما تطبق ومتنامش هتحل الامتحان بتركيز إزاي؟".

ومن المقرر أن يبدأ طلاب الثانوية العامة 2022 غدا، الأحد، امتحانات المواد الأساسية، حيث يمتحن الطلاب في مادة اللغة العربية من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.