عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-6-2022

الجنيه الاستيرلينى
الجنيه الاستيرلينى

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى وحركة التداول في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 29 يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث، حيث سجل الجنيه الاسترليني اليوم 23.39 جنيه للشراء، و23.53 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري. 

 

سعر الجنيه الاستيرلينى 

وسجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية 23.33 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الكويت الوطني
وسجل الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني اليوم 23.35 جنيه للشراء و23.54 جنيه للبيع.

بعد ارتفاعه.. أعلى سعر لـ بيع الدولار اليوم الأربعاء 29-6-2022

الجنيه بـ8024.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-6-2022 على مستوى جميع الأعيرة

سعر الإسترليني في البنك العقاري المصري 
وبلغ سعر العملة البريطانية في البنك العقاري المصري 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي 
وسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 
فيما سجل سعر الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاستيرلينى الدولار اليوم سعر الذهب اليوم الدولار اليوم الجنيه الاسترليني سعر الجنيه الاسترليني الجنيه الاستيرلينى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إصابة 15 طالباً بالثانوية العامة أثناء درس خصوصي في كفر الشيخ.. صور

الإطاحة بالحضري وشوقي .. مفاجأة في جهاز منتخب مصر الجديد

مدرب الأهلي الجديد يصل القاهرة

أحمد شوبير: سامي قمصان مديرا فنيا لـ الأهلي حال رحيل ريكاردو سواريز

طارق الشناوي: هاني شاكر أذل مطربي المهرجانات.. وجعلنا أضحوكة بعد مطالبته بتغيير أسمائهم

الجنيه بـ8024.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-6-2022 على مستوى جميع الأعيرة

لم تتزوج عرفيا وجثتها سليمة.. صديقة المذيعة شيماء جمال تكشف تفاصيل جديدة|فيديو

شوه الوجه والجزء العلوي من الجسد.. مناظرة النيابة لجثة المذيعة شيماء جمال

ترشيحاتنا

الدولار يرتفع لأعلى مستوى أمام الجنيه خلال 5 سنوات في تعاملات اليوم

المركزي للتعبئة والإحصاء يُحذر: الزيادة السكانية تؤثر على الأجيال القادمة

غلق نفق كارفور المعادى لإزالة برج وأسلاك الضغط العالى

صحيفة إسبانية: محمد صلاح ليس ضمن خطط تعاقدات ريال مدريد.. تفاصيل

الداخلية: ضبط عامل تعدى على طفلتين داخل مصعد عقار في القليوبية

لمن تؤول حصيلة الرسوم الواردة فى مشروعات المناطق الحرة.. قانون الاستثمار يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

28 مليون جنيه غرامة و15 سنة سجن.. القصاص لـ248 ضحية بحادث قطاري طهطا

سمية الخشاب صديقة الطلبة.. حكاية دروس خصوصية من الفنانة لطلاب الثانوية

السيسي يصل إلى المنامة في زيارة رسمية لمملكة البحرين

مسروقات بـ3 مليون دولار.. السطو على منزل فيراتي نجم باريس سان جيرمان..تفاصيل

فيديو

يسبب الموت المفاجئ.. ما هو الغاز الأصفر المتسبب في كارثة ميناء العقبة؟

انزل من برجك العالي.. هاني شاكر يستقيل من نقابة الموسيقيين وردود أفعال صادمة

باهر المحمدي يفقد الوعي أثناء مواجهة الإسماعيلي وغزل المحلة .. فيديو

عمره أيام.. سيدة تخطف نجل شقيقتها لتبيعه بـ80 ألف جنيه |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رايحين للنبى الغالى

علاء حيدر

بلورة موقف عربي موحد

طارق إسماعيل

اليسار المصري ودعوة للحوار

عصام الدين جاد

بطلة حكايتي

أحمد إبراهيم

المنصورة وطن لكل عربي!!

نسرين حجاج

القيسوني.. نموذجا فنيا

عمرو الحديدي

إلى الأقوياء

إلهام أبو الفتح

ومن الحب ما قتل

اﻟﻤﺰﻳﺪ