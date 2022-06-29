سعر الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 29-6-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" سعر الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى وحركة التداول في بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 29 يونيو 2022، وفقا لآخر تحديث، حيث سجل الجنيه الاسترليني اليوم 23.39 جنيه للشراء، و23.53 جنيه للبيع بالبنك المركزي المصري.

سعر الجنيه الاستيرلينى

وسجل سعر الجنيه الاسترليني في بنك الإسكندرية 23.33 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني في بنك الكويت الوطني

وسجل الجنيه الإسترليني في بنك الكويت الوطني اليوم 23.35 جنيه للشراء و23.54 جنيه للبيع.

سعر الإسترليني في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر العملة البريطانية في البنك العقاري المصري 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في البنك التجاري الدولي

وسجل سعر الإسترليني في البنك التجاري 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في بنك كريدي أجريكول

فيما سجل سعر الإسترليني في بنك كريدي أجريكول 23.36 جنيه للشراء و23.59 جنيه للبيع.