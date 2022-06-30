الوادي: انتظروا مفاجأة نهاية الموسم.. وكنا نستطيع الفوز على الأهلي بنتيجة أكبر

أكد المغربي عبد الكبير الوادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على أنه فريقه كان يمكن أن يسجل المزيد من الأهداف أمام الأهلي في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم في الدوري المصري الممتاز.

وتعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي إلى خسارة قاسية أمام سموحة بثلاثة أهداف لهدفين ، فى المباراة التى جمعت بينهما علي ملعب الإسكندرية فى الجولة الـ23 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سجل ثلاثية سموحة هدفين لمروان حمدي وهدف لعبد الكريم الوادي ، بينما سجل هدفي الأهلي طاهر محمد طاهر وحسام حسن.

خسارة الأهلي جمدت رصيده عند 44 نقطة فى المركز الثالث ، بعدما لعب 20 لقاء، بينما ارتفع رصيد سموحة إلى النقطة 39 فى المركز الخامس من جدول ترتيب المسابقة.

وقال عبد الكبير الوادى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ملعب البلدوزر" المذاع على قناة "الشمس": "كان بالإمكان الفوز على الأهلى بنتيجة اكبر، وأهداف اليوم جاءت بالاتفاق مع عبد الحميد بسيوني خلال التدريبات ، يتبقى فى عقدي موسم مع فريق سموحة".

وعن مفاوضات الزمالك رد قائلًا: "هناك مفاجأة إن شاء الله فى نهاية الموسم الحالي".