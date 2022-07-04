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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

2 مليون دولار.. البنوك تحجز على ممتلكات عبدالله السعيد وتجمد أرصدته لصالح الأهلي

صدى البلد

قامت البنوك بالحجز على أرصدة وحسابات وودائع اللاعب عبد الله السعيد نجم فريق بيراميدذ، وذلك نفاذا للحكم النهائي  الصادر في الدعوى التحكيمية رقم 16 لسنة 4ق لسنة 2020، من مركز التسوية والتحكيم الرياضي، وفاء لمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى مصروفات ورسوم التنفيذ.

وكلف النادي الأهلي المستشار القانوني للنادي محمد عثمان، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد اللاعب، الذي تحايل على تعاقده مع الأهلي المصري وأهلي جدة، وقام بفسخ التعاقد مع النادي السعودي، واللعب لأحد الأندية المصرية، بالمخالفة لبنود العقد التي اشترطت غرامة 2 مليون دولار كشرط جزائي حال مخالفة بنود العقد.

ويجيز الحكم الصادر لصالح النادي الأهلي الحجز على أموال عبد الله السعيد لدى الغير، بالإضافة إلى أي أموال سائلة أو منقولة أو عقارية حتى تمام الوفاء بالدين محل الحكم.
 

عبد الله السعيد مركز التسوية والتحكيم محمد عثمان الاهلى المصري اهلي جدة

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