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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد الله السعيد يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح على انستجرام

صدى البلد

هنأ عبد الله السعيد لاعب بيراميدز، النجم المصري محمد صلاح بعيد ميلاده وذلك عبر حسابه على انستجرام.

وشارك السعيد صورة تجمعه بمحمد صلاح وكتب: “عيد ميلاد سعيد يا ملك”.

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الرياضة : طالبنا بمنح محمد صلاح جوازًا دبلوماسيًا ولقب سفير .. فيديو

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عم العالم.. مؤمن زكريا يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح

واحتفل نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بعيد ميلاده الـ 30 أمس الأربعاء، وسط مسيرة حافلة من التألق في الملاعب الأوروبية.

وولد النجم المصري محمد صلاح، يوم 15 يونيو 1992، في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون بمحافظة الغربية.

بدأ محمد صلاح مسيرته، مع نادي المقاولون العرب في مصر، ثم بدأ أولى رحلاته الأوروبية عن طريق نادي بازل السويسري.

وقدم صلاح عروضًا قوية في الملاعب الأوروبية بدايةً من بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، وفيورنتينا وروما في الدوري الإيطالي، قبل الانتقال إلى ليفربول في عام 2017 الماضي.

وتوج محمد صلاح في عامه الثلاثين بالعديد من الجوائز الفردية، والتي جاء أبرزها حصوله على لاعب الموسم في ليفربول من الراعي الرسمي للريدز، كما توج بجائزة الأفضل في البريميرليج هذا العام، مقدمة من رابطة المحترفين.

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