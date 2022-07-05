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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

89 مليونا و714 ألف جنيه إجمالي إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة خلال يونيو 2022

صدى البلد

بلغ عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة برئاسة الأستاذ محمد إبراهيم مصطفي مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان خلال شهر يونيو الماضي 250 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالي 24656 طرد بوزن إجمالي 5059 طن و 380 كيلوجرام .

وتم الإفراج خلال شهر يونيو 2022 عن 80 شـهادة سحب جزئية بعدد 6 آلاف و 534 طردا بوزن إجمالي 1396 طـن و 806 كيلو جرامات .

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى11 مليون و 682 ألف جنيه وإجمالي الغرامات 62 ألف جنيه .

وبلغ إجمالي ضرائب ورسوم  القيمة المضافة المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يونيو الماضي حوالى 74 مليون 540 ألف جنيه وضرائب الأرباح التجارية والصناعية والمهن الحرة 875 ألف جنيه .

وبلغ إجمالى الرسوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة خلال نفس الفترة 435 ألف جنيه، ورسم الموارد المالية ودمغة التنمية والدمغة النسبية والنوعية نحو مليون و 979 ألف جنيه .

وخلال نفس الفترة بلغت قيمة صادرات جمارك الدخان بالقاهرة حوالى 7 مليون و 139 ألف جنيه .

وبذلك يكون إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر يونيو الماضى 89 مليون و 714 ألف جنيه .

الرسوم الجمركية القيمة المضافة صادرات ضرائب القاهرة

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