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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة أخبار الفن| انتصار تكشف تفاصيل دورها في مجنونة بيك.. وياسمين صبري تستعد لمسلسلين

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية .

 

تشارك بالغناء والاستعراض.. انتصار تكشف لصدى البلد تفاصيل دور مجنونة بيك.. صور

انتهت الفنانة انتصار، أمس، من تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل الذي مجنونه بيك، والذي كان يحمل اسم تيجي نرجع .

ومن المقرّر عرض مسلسل مجنونة بيك على منصة على شاهد خلال الفترة القادمة، حيث تدور أحداثه في إطار 15 حلقة فقط،  ومأخوذ من  فورمات المسلسل الأجنبي كريزي اكس جيرل فريند .

 

Stranger Things 4 يتجاوز المليار ساعة مشاهدة عبر منصة نتفليكس

تجاوز Stranger Things 4 حوالي  مليار ساعة مشاهدة عبر منصة نتفليكس بعد طرح الجزء الثاني من الموسم الرابع خلال الأيام الماضية. 

توجهت الأنظار إلى منصة نتفليكس مؤخرا وحقق مسلسل Stranger Things 4 حوالي 1.15 مليار ساعة مشاهدة خلال 28 يوما من طرحه، بما يشمل الجزء الأول والثاني منه. 

شذى تساند ريهام عبد الحكيم بعد وفاة والدتها

نعت الفنانة شذي عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “فيسبوك " والدة صديقاتها الفنانة ريهام عبد الحكيم .

وعلقت شذى قائلة: “خالص التعازي للأخت وصديقة طفولتي المحترمة المطربة ريهام عبد الحكيم في وفاة الغالية والدتها ربنا يرحمها برحمته و يصبر قلبها يارب”

أخبار الفن| تطورات حالة رحمة حسن بعد عضة الكلب.. طفل الغزالة رايقة يشتري أول سيارة له.. الأردنية ديانا كرزون: لن أشارك في مهرجان جرش

أخبار الفن.. تعاقد نقابة المهن التمثيلية مع شركة لتنظيم جنازات النجوم.. وعادل الفار: محدش بيسأل عليا غير ياسر ورامز جلال

فى عيد ميلاد غادة عبد الرازق.. أجرت عملية تجميل فاشلة.. وحلمت بالشهرة

تحتفل اليوم الفنانة غادة عبد الرازق بعيد ميلادها ، حيث تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي تمكن من تحقيق نجومية كبيرة فى مجال التليفزيون والسينما . 

 ولدت غادة عبد الرازق في محافظة الجيزة وقد حصلت على بكالوريوس في علوم الحاسب الآلي.

 

كريس إيفانز ينضم إلى إيميلي بلانت في فيلم نتفليكس Pain Hustlers

يشارك الممثل كريس إيفانز دور البطولة مع إيميلي بلانت في فيلم Pain Hustlers الذي ستعرضه منصة نتفليكس بعد الاستحواذ على حقوقه على هامش فعاليات مهرجان كان. 

فيلم Pain Hustlers الذي يخرجه ديفيد ييتس، تلعب فيه إيميلي بلانت شخصية طالبة تخرجت من المدرسة الثانوية وانضمت للعمل داخل شركة أدوية فاشلة، في مركز تجاري بوسط فلوريدا، ودفعها طموحها وشجاعتها إلى قيادة الشركة والتمتع بحياة الرفاهية، لكنها تقع ضحية مؤامرة إجرامية لها عواقب وخيمة. 

ياسمين صبرى تستعد لمسلسلين جديدين .. تفاصيل

أجابت الفنانة ياسمين صبرى على عدد من الأسئلة عبر خاصية ستورى عبر حسابها بتصوير إنستجرام. 

وأجابت ياسمين صبرى عن سؤال إحدى متابعيها حول استعدادها لمسلسل جديد؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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