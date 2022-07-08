من جبل الرحمة.. نماذج تتسارع لخدمة ضيوف الرحمن

لا يدخر شخصًا مسؤولا كان او مواطنًا جهدا لخدمة حجيج بيت الله وضيوف الرحمن.. فهنا لا أحد يكل ولا يمل عن تقديم الخدمة والمعونة ويد العون لآلاف الحجاج ممن اختارهم الله لتأدية مناسك الركن الخامس من أركان الإسلام.

إن لله عبادا حببهم في الخير.. وحبب الخير إليهم ،وهم في رباط إلي يوم الدين أضف إلى ذلك البشاشة والترحاب والاجتهاد في خدمة ضيوف الرحمن فالحجيج وفد الرحمن الذي يستجيب لهم.

وفي رحلة حج أسر شهداء أهل مصر.. نمر بالمرحلة التالية من الكرم الطائي.. نموذج متفرد في العطاء والكرم.. يقدمه مروان عناني مدير شركة رياض الحرمين ذلك الدينامو الذي لا يكل وسيل الخدمات المتدفق وجبل التسهيلات الصلد.. رجل يجعلك تفرح عدة مرات اولها انك حاج لبيت الله وثانيها أنك ضمن وفد أسر الشهداء البواسل وثالثها أنك ترى ما يقدمه المهندس مروان لتعلم أن الخير في وفي امتي الي يوم الدين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

دعوات أسر الشهداء وذويهم للرجل لا تتوقف .. محبة حازها الرجل وجهد وتسهيلات لا تخفى على أحد هنا فمن احبه الله أحبب فيه خلقه.. فضلا عن بشاشته في تأدية الخدمة بنفس راضية وروح سامية.

يذكر أن بعثة الحج المصرية، نجحت في حجز أماكن إقامة مميزة لحجاج بيت الله الحرام بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك على الرغم من الارتفاع الكبير في الأسعار، بسبب استمرار السلطات السعودية في القيام بإزالة العديد من المباني والمنازل بمنطقة الحرم المكي الشريف، لاستكمال أعمال التوسعة، تيسيرا على الحجاج من جانب، وكذلك للاشتراطات والتدابير الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في الفنادق من جانب آخر، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الفنادق المحيطة بالحرم بشكل كبير، دفع ببعثات العديد من الدول إلى الخروج من المنطقة المركزية إلى منطقتي العزيزية ومحبس الجن، وهو ما يمثل مشقة وصعوبة على الحجاج فى أداء الصلوات الخمس داخل الحرم المكي الشريف.

من جانبها أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 899,353 حاجًّا، منهم 779,919 حاجًّا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119,434 حاجًّا من مواطنين ومقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام 1443هـ أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 486,458 حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 412,895 حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت 21.4٪، أما نسبة حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت 53.8٪، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2٪، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6٪، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738,680 حاجًّا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 35,210 حاجٍ عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6,029 حاجًّا.

وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي أعداد القوى العاملة المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن هذا الموسم من مختلف القطاعات والجهات الحكومية والخاصة بلغ 228,721 شخصًا، منهم 117,049 شخصًا عمالة دائمة بنسبة 51.2٪ و111,672 شخصًا عمالة مؤقتة بنسبة 48.8٪.

يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتقوم بتنفيذ الأعمال الإحصائية كافة، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي.