برلماني: مخلفات مصنع السكر بنجع حمادي تهدد مياه الشرب

تقدم النائب السيد المنوفى عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادى ودشنا والوقف بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الموارد المائية والتموين بشأن التلوث البيئي الناتج من شركة السكر والصناعات التكاملية بنجع حمادي وما يحدثه من أضرار بالغة لمواطني المدينة.

ويشمل طلب الإحاطة المقدم مخالفة المصنع لشروط الصناعة والتخلص من المخلفات الصناعية بنهر النيل مباشرة الواقع أمامه المصنع؛ مما يؤدي إلى تلوث مياه الشرب، مشيرا إلى أن هذه المخلفات تسبب الكثير من الأمراض لأهالي دائرته فضلا عن قتلها العديد من الكائنات النهرية.



وأشار المنوفى إلى أن استعمال المازوت الناتج عن المصنع يؤدي إلى تلوث الهواء وهو ما ينتج عنه إصابة المواطنين القاطنين بالقرى المجاورة للمصنع بأمراض عديدة نتيجة هذا التلوث.



وطالب النائب بوجود لجنة مشكلة من الوزارتين للنزول إلى أرض الواقع والعمل على حل هذه المشكلة خلال موسم العصير وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل من جانب هذه الوزارات.