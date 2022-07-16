خالد عبد الغفار : الصحة بدأت في تقديم الجرعة التنشيطية الرابعة ضد كورونا.. متوسط وفيات الفيروس في مصر ما بين 4 و5 حالات يوميا

الدكتور خالد عبد الغفار :

تزايد أعداد الإصابات الأسبوعية بكورونا على مستوي العالم

هناك حالات كورونا فى عزل منزلي ولا تأخذ أكثر من خمس أو ست أيام للإصابة

تسجيل 38 حالة إصابة بفيروس كورونا و4 حالات وفيات اليوم

مستعدين لأى موقف يستدعي العودة إلى مستشفيات العزل

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، عن أمور هامة بشأن الجرعة التنشيطية الرابعة ضد متحور كورونا، وعن حقيقية تخصيص مستشفيات كاملة للعزل في الفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr”،حيث قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن هناك حالات لكورونا موجودة فى عزل منزلي ولا تأخذ أكثر من خمس أو ست أيام للإصابة، لافتا إلى أن مصر لديها متوسط وفيات يصل لنسبة 4 و5 حالات يوميا واليوم ما تم تسجيله من حالات قدر ب38 حالة فى اليوم و4 حالات وفيات.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “mbc masr” أن هناك تزايد بأعداد الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا ليس فقط فى مصر بل على مستوي العالم.

وأشار “عبد الغفار” ، إلى أن مصر تشهد زيادة فى أعداد الإصابات بمصر ولكن فى نفس التوقيت هناك إنخفاض أو ثبات فى أعداد الوفيات، موضحا أن هذا متماشي مع التوجهات العالمية.

وتابع، أن الموقع الوبائي عالميا طبقا لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا والأميركتين وغرب المحيط الهادي وجنوب شرق أسيا وإفريقيا وشرق المتوسط، فإن أوروبا وأمريكا تمثل حوالي 72% من إجمالي عدد الحالات، والاعداد فى مصر أعداد بسيطة ومتوسطة ولا تحتاج دخول للمستشفيات.

وأفاد بأنه لم يتم تحويل أى مستشفيات للعزل، معقبا: “بالنسبة لنا لازلنا لدينا عدد من الأسرة المخصصة فى عدد من المستشفيات للعزل.. ولكن لم يتم عمل أى إجراء خاص بالعودة للمستشفيات خاصة بالعزل.. وما يتم تداوله غير حقيقي بالمرة”.

كما نفي الدكتور خالد عبد الغفار، ما تم تداوله بتخصيص مستشفيات كاملة للعزل، معقبا: “لا يوجد لدينا أى سبب يؤدي إلى هذا القرار.. ويوجد لدينا ما يقرب من حوالي 3% من الأسرة الداخلية و12% من الرعايات و4% من أجهزة تنفس صناعي”.

وأشار “عبد الغفار”، إلى أن الوزارة مستعدة لأى موقف يستدعي العودة إلى مستشفيات العزل، موضحا: “قولا واحدا الأن لا يوجد ضغط على المستشفيات سواء فى الأسرة العادية أو العنايات أو أجهزة التنفس الصناعي”.

وتابع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، أن هناك حالات موجودة فى عزل منزلي ولا تأخذ أكثر من خمس أو ست أيام للإصابة، لافتا إلى أن مصر لديها متوسط وفيات يصل لنسبة 4 و5، واليوم ما تم تسجيله من حالات قدر ب38 حالة فى اليوم و4 حالات وفيات.

كما أكد على انه تم البدء فى تطعيم الجرعة التنشيطية الرابعة لمن أخذ ثلاث جرعات، مشيرا إلى أن المدة البينية لتلقي الجرعة التنشيطية الثالثة أو حتي الرابعة هي ثلاثة أشهر فقط.

وأشار، أى شخص أكبر من 65 عام أو لديه أحد الأمراض المزمنة او لديه نقص فى المناعة فإنه يستطيع أن يتلقي الجرعة التنشيطية من دون انتظار الستة أشهر حتي ”.

وتابع: “كل من مر عليه 6 أشهر من الأشخاص العاديين بدون جرعة كورونا يذهب ليأخذ الجرعة الرابعة التنشيطية”.