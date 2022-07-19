المصري سيف عشماوى ينضم إلى فريق سيلتا فيجو الإسبانى

انتقل المهاجم المصرى الشاب، سيف عشماوى إلى نادى سيلتافيجو الإسبانى Celta de Vigo FC، ليلعب ضمن صفوف فريق الشباب بالنادى، قادما من نادى ليونيسا الإسبانى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية بعد أن قدم مستويات كبيرة معه.

جاءت مفاوضات سيلتافيجو مع المهاجم الشاب منذ 3 شهور، بعد أن خضع اللاعب لمتابعة دقيقة من المسئولين عن إدارة التعاقدات بالنادى، والذين قدموا تقريرا يشيد بما يمتلكه اللاعب من إمكانيات ستفيد فريق الشباب فى النادى، وسيكون لاعبا له مستقبل مع الفريق الأول لكرة القدم.

وقال سيف عشماوى أن إدارة ناديه السابق ليونيسا كانت فى منتهى التعاون، ولم يضعوا أى عراقيل أمام إتمام صفقة انتقاله، مؤكدا اعتزازه بفترة الموسمين اللذان قضاهما فى صفوف ليونسا، وأن هذه الفترة أضافت له الكثير كلاعب وجعلته يعتاد على حياة الاحتراف ومتطلباتها فى هذه السن الصغيرة.

وتابع سيف عشماوى، أنه سينضم إلى فترة الإعداد الخاصة بفريق سيلتافيجو للشباب مطلع شهر سبتمبر القادم، قبل أن يشارك الفريق فى الدورى الإسبانى للفريق، متمنيا أن يظهر بمستوى متميز ويحجز مكانه فى التشكيل الأساسى للفريق، حتى يكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى نحو تصعيده للفريق الأول لسيلتافيجو، والذى يشارك فى دورة الدرجة الأولى الإسبانى.

يذكر أن سيف عشماوى لعب فى البداية لنادى النصر، ثم انتقل لنادى المصرية للاتصالات مع فريق يقوده أشرف عبد الرحمن، وخلال مباراة جمعت بين المصرية للاتصالات والنادى الأهلى، قدم سيف مستوى جيد ، ولم يدرك وقتها أن كشافين إسبان يعملون لصالح إحدى الشركات الإسبانية التي تعمل في مجال التسويق الرياضى وتنقب وتبحث عن المواهب الكروية الصغيرة فى أفريقيا كانوا يشاهدون المباراة ولفت نظرهم المستوى الكبير الذى قدمه سيف، فاختاروه وتحدثوا معه بعد المباراة وعرضوا عليه السفر للعب فى الدورى الإسبانى، ووفروا له تذكرة السفر والإقامة.

وبالفعل سافر سيف إلى إسبانيا، وانضم إلى نادى باترنا، ولعب له لمدة موسم انتقل بعدها لنادى أكبر هو فيلامارشانت، ومن بعده إلى نادى إتلاتيك امستات،حيث قدم مستويات كبيرة وكان هدافا للفريق، وعندما لفت له الأنظار سارع مسئولو كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، وهو النادى الرئيسى لمدينة ليون، إلى التعاقد معه، ليكون هو المهاجم الأول والأهم للفريق، حتى لفت أنظار مسئولى سيلتا فيجو الذين سارعوا إلى التعاقد معه.