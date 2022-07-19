عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري سيف عشماوى ينضم إلى فريق سيلتا فيجو الإسبانى

سيف عشماوي
سيف عشماوي

انتقل المهاجم المصرى الشاب، سيف عشماوى إلى نادى سيلتافيجو الإسبانى Celta de Vigo FC، ليلعب ضمن صفوف فريق الشباب بالنادى، قادما من نادى ليونيسا الإسبانى الذى يلعب فى دورى الدرجة الثانية بعد أن قدم مستويات كبيرة معه.

جاءت مفاوضات سيلتافيجو مع المهاجم الشاب منذ 3 شهور، بعد أن خضع اللاعب لمتابعة دقيقة من المسئولين عن إدارة التعاقدات بالنادى، والذين قدموا تقريرا يشيد بما يمتلكه اللاعب من إمكانيات ستفيد فريق الشباب فى النادى، وسيكون لاعبا له مستقبل مع الفريق الأول لكرة القدم.

وقال سيف عشماوى أن إدارة ناديه السابق ليونيسا كانت فى منتهى التعاون، ولم يضعوا أى عراقيل أمام إتمام صفقة انتقاله، مؤكدا اعتزازه بفترة الموسمين اللذان قضاهما فى صفوف ليونسا، وأن هذه الفترة أضافت له الكثير كلاعب وجعلته يعتاد على حياة الاحتراف ومتطلباتها فى هذه السن الصغيرة.

وتابع سيف عشماوى، أنه سينضم إلى فترة الإعداد الخاصة بفريق سيلتافيجو للشباب مطلع شهر سبتمبر القادم، قبل أن يشارك الفريق فى الدورى الإسبانى للفريق، متمنيا أن يظهر بمستوى متميز ويحجز مكانه فى التشكيل الأساسى للفريق، حتى يكون ذلك بمثابة الخطوة الأولى نحو تصعيده للفريق الأول لسيلتافيجو، والذى يشارك فى دورة الدرجة الأولى الإسبانى.

يذكر أن سيف عشماوى لعب فى البداية  لنادى النصر، ثم انتقل لنادى المصرية للاتصالات مع فريق يقوده أشرف عبد الرحمن، وخلال مباراة جمعت بين المصرية للاتصالات والنادى الأهلى، قدم سيف مستوى جيد ، ولم يدرك وقتها أن كشافين إسبان يعملون لصالح إحدى الشركات الإسبانية التي تعمل في مجال التسويق الرياضى وتنقب وتبحث عن المواهب الكروية الصغيرة فى أفريقيا كانوا يشاهدون المباراة ولفت نظرهم المستوى الكبير الذى قدمه سيف، فاختاروه وتحدثوا معه بعد المباراة وعرضوا عليه السفر للعب فى الدورى الإسبانى، ووفروا له تذكرة السفر والإقامة.

وبالفعل سافر سيف إلى إسبانيا، وانضم إلى نادى باترنا، ولعب له لمدة موسم انتقل بعدها لنادى أكبر هو فيلامارشانت، ومن بعده إلى نادى إتلاتيك امستات،حيث قدم مستويات كبيرة وكان هدافا للفريق، وعندما لفت له الأنظار سارع مسئولو كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، وهو النادى الرئيسى لمدينة ليون، إلى التعاقد معه، ليكون هو المهاجم الأول والأهم للفريق، حتى لفت أنظار مسئولى سيلتا فيجو الذين سارعوا إلى التعاقد معه.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب ينهار.. تراجع تاريخي في الأسعار اليوم الثلاثاء ومفاجأة في عيار 21

مؤشرات صادمة.. تسريب اسم أفضل لاعب إفريقي قبل حفل الخميس| الكاف يلعب بالنار

تسجيلات على فلاشة| كواليس أول لقاء بين فريد الديب وأسرة قاتل نيرة أشرف

الناس اتعجنت.. القصة الكاملة لمصرع وإصابة 55 شخصا في حادث المنيا اليوم

الحجز بدأ.. كيف تحصل على شقة في القاهرة والجيزة كاملة التشطيب بمقدم أقل من 50 ألف

يعاني من مشكلة.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد سواريش لـ3 نجوم أمام الزمالك

صيدلانية تنهي حياتها بالقفز من الطابق الـ11 في العمرانية

77 جنيها للطبق.. السلع الغذائية تضع روشتة للحد من ارتفاع أسعار البيض

ترشيحاتنا

شعبة الدواجن: السعر العادل لطبق البيض 55 جنيها ولابد من تدخل الحكومة

بعد واقعة اختطاف فتاة سوهاج.. السجن والغرامة عقوبة سرقة الأطفال وفقا للقانون

الحريات العامة وحقوق الإنسان .. الحوار الوطني: 3 قضايا رئيسية لمحاور عمل المجلس

أمناء الحوار الوطني: نقاشات اليوم ركزت على المحور السياسي

ضياء رشوان: مناقشة مطالب حقوق الإنسان والمحليات بالحوار الوطني

ضياء رشوان: المتواجدون في الحوار الوطني شركاء لا خصوم..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو محتاج فلوس الكابو يساعدك.. حكاية خلاف حلمي بكر وحميد الشاعري

عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضي المقدسة بعد أداء المناسك

شيرين سيف النصر تكشف واقعة حبسها لـ دجال بسبب أحمد زكي

ممثلة إيرانية تثير الجدل بطهران بعد تحولها لـ رجلاً

فيديو

كلسون براند لكل الشواطئ.. مشروع محمد هنيدي ينافس بوركيني هادية غالب |فيديوجراف

عودة بعثة الحج للقوات المسلحة من الأراضي المقدسة بعد أداء المناسك

شيرين سيف النصر تفتح صندوق الذكريات(1-3):والدي أعتقل بسبب عبد الناصر وتأثرت بزوج والدتي.. سجنت دجال 7 سنوات بسبب أحمد زكي.. وسواق الهانم أتصور في بيتي ..وهذه صلة قرابتي بملكة الأردن

درة : كنت أخاف من أفلام الرعب بسبب فشلها .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

حبيب الله

د/علاء الشال

لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

غادة جابر

في قلب العروبة

سمية عبدالمنعم

عصابة فيصل - الدقي

علي أبو دشيش

الاكتشافات والحفائر الأثرية بمصر بين عظمة الأجداد وعبقرية الأحفاد

طارق إسماعيل

جزيرة غمام

مني أحمد

69.. وصوت العرب يغرد من القاهرة

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «4»

اﻟﻤﺰﻳﺪ