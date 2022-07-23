دليلك لاستخدام أفضل محمل MP3: سناب تيوب APK

Meta - هل تحتاج لاستخدام محمل MP3؟ إليك دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة لتحميل Snaptube والاستمتاع لوصول لا محدود للوسائط.

نمضي جزءاً كبيراً من يومنا في مشاهدة الفيديوهات والاستماع للموسيقى على مختلف تطبيقات الوسائط في الإنترنت. وفي بعض الأحيان نود تحميل الفيديوهات أو الموسيقى MP3 على هواتفنا أندرويد، لنتمتع بالاستماع لهذه الأغاني والوسائط بدون الحاجة للإنترنت.

ولعل إيجاد التطبيق الصحيح لتحصيل ذلك أمر صعب بعض الشيء.

لهذا السبب، لدينا هنا أفضل أداة تحميل MP3 وهو Snaptube، يمكنك تحميل سناب تيوب على هاتفك والاستمتاع بوسائط بلا حدود. لمعرفة المزيد، تابع القراءة…

ميزات تطبيق سناب تيوب

تم تصميم Snaptube ليكون صديقاً للمستخدم في تحميلات MP3. وهو تطبيق للأندرويد، يحتوي على أدوات وميزات كثيرة. بدءاً من القدرة على تحميل الموسيقى والفيديو بجودات متعددة ووصولاً إلى مجانيته الكاملة في الوصول للتطبيق، لذا يُعتبر Snaptube حزمة متكاملة بحجم واحد ملائمة للجميع. إن كنت تود معرفة المزيد حول ميزات هذا التطبيق، ألق نظرة:

يمكنك باستخدام Snaptube تحميل الفيديوهات على الموبايل بجودات متعددة

ذلك يتضمن 240p, 360p, 720p, 1080p, 2k, و فيديوهات 4k.

ذلك يتضمن 240p, 360p, 720p, 1080p, 2k, و فيديوهات 4k. يمكنك استخدام رابط URL من ملف فيديو في الانترنت لتحويل الفيديوهات إلى MP3.

حيث ستتمكن من حفظ ملف الـ MP3 هذا على هاتفك بدون متاعب.

حيث ستتمكن من حفظ ملف الـ MP3 هذا على هاتفك بدون متاعب. يحتوي Snaptube على وضع النافذة ضمن نافذة، مما يعني أنه بإمكانك القيام بعدة مهام مع بعضها البعض دون إغلاق التطبيق. كمشاهدة الفيديوهات ولعب الألعاب أو العمل، حيث يمكن لـ Snaptube أن يكون مصغراً في الأسفل.

قمنا في Snaptube ببناء ميزات خصيصاً لمحبي الظلام. فعندما تعمل في الليل، سيقوم التطبيق بشكل تلقائي بضبط الإضاءة تبعاً للظلام المحيط بك، مما سيقلل أي إجهاد قد يلحق بعينيك.

تطبيق صديق للمستخدم. فلا يحتاج المستخدمون لأي معرفة سابقة أو تقنية لاستخدامه. كل ما عليهم هو تحميل التطبيق ثم سيفهمون آلية الاستخدام بمجرد فتحه بدون أي مصاعب.

وبالإضافة للميزات الرائعة أعلاه فإن Snaptube سهل جداً في الاستخدام. ولكن، في سبيل تحقيق الاستفادة القصوى من عملية تحميل ملفات MP3 والفيديوهات بدون متاعب، قمنا بإنشاء دليل مفصل خطوة بخطوة. قم باتباع الخطوات التالية وحمل الفيديوهات والصوتيات المفضلة لديك على هاتفك أندرويد.

الخطوة 1: تحميل تطبيق سناب تيوب APK

إن أول خطوة في القائمة هي تحميل ملف تثبيت Snaptube APK على هاتفك أندرويد. يمكنك زيارة هذا الرابط والضغط على زر تنزيل Snaptube.

قد لا يتمكن بعض المستخدمين من تحميل ملف التثبيت APK بسبب استخدام متصفح لا يحتوي على صلاحيات التخزين، أو استخدام متصفح فيسبوك/مسنجر المدمج الذي قد لا يدعم تحميل الملفات.

الخطوة 2: تثبيت Snaptube

بمجرد حصولك على ملف سناب تيوب APK ضمن هاتفك، يمكنك البدء بتثبيته، وذلك من خلال الضغط على اشعار التنزيل في شريط الإشعارات. لبدء تثبيت التطبيق وتشغيله بشكل فوري.

تأكد من منح الصلاحيات لتثبيت التطبيقات من مصادر غير معروفة أو من المتصفح المستخدم في إعدادات الهاتف.

وبذلك تكون قد حملت سناب تيوب وقمت بتثبيته، ويمكنك الآن التقدم.

الخطوة 3: نسخ رابط الفيديو

إن أعجبك فيديو على الإنترنت، قم بنسخ رابط URL له، حيث يمكنك اختيار أي فيديو تريده. ثم قم بأخذ هذا الرابط إلى Snaptube.

الخطوة 4: لصق رابط الفيديو

عندما تقوم بلصق رابط الفيديو أعلاه ضمن Snaptube، ستحصل على الفيديو ضمن التطبيق. ويمكنك أيضاً تجربة أن تبحث مباشرة ضمن Snaptube باستخدام شريط البحث عن أي فيديو أو صوت.

الخطوة 5: تحديد صيغة الفيديو أو الصوت

عليك الآن الضغط على زر التنزيل لحفظ ملف الفيديو أو الصوت MP3. حيث يمكنك الضغط على الخيار الذي تريده من الخيارات المتوفرة أمامك. مثلاً تحميل كـ فيديو 4k.

وتذكر أنه بإمكانك تحويل الفيديو الى MP3 وتحميله من خلال Snaptube مباشرة.

الخطوة 6: تحميل الوسائط

أخيراً، اضغط على الصيغة والجودة المختارة وانتظر قليلاً. يمكنك العثور على هذه الملفات ضمن التحميلات ضمن التطبيق في صفحة ملفاتي، أو في تطبيق مدير الملفات في هاتف أندرويد الخاص بك.

بالتالي يكون Snaptube هو أفضل خيار لنا حينما نريد نحتاج الحصول على ملف MP3 صوتي أو فيديو على هاتفنا الشخصي. التطبيق بسيط جداً وسهل الاستخدام والفهم. لا تحتاج لدفع أي رسوم مقابل الخدمة أو حتى تسجيل حساب. قم بتحميل التطبيق بكل بساطة واستمتع بوسائط لا محدودة على هاتفك.

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