شائعة.. اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية

نفت الحكومة شائعة اعتزامها إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية .

قالت إنه انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية،وأن الدولة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، مُوضحةًأنه قد تم زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2023/2022 لأكثر من 22 مليار جنيه، مُشيرةً إلى أنه قد بلغ عدد مستحقي دعم الخبز حتى الآن نحو71 مليون مواطن، مُشددةً على أن هناك حملات رقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.

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