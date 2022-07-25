نجح مسؤولو نادي أسوان، في تجديد التعاقد مع حارس مرمي الفريق، خالد وليد، وذلك لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحارس خالد وليد يجدد تعاقده مع أسوان موسمين

ويعمل نادي أسوان على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للمنافسة بقوة مع أندية الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل.

كان أسوان قد نجح في ضم الرباعي، ماليك ايفونا المهاجم الجابوني لمدة موسمين، ومحمد الغندور حارس الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية لثلاثة مواسم، والمغربي أحمد بلحاج لاعب سرقسطة الإسباني السابق لمدة موسمين.

الجدير بالذكر، أن فريق أسوان يواصل استعداداته وتحضيراته حاليا بمعسكر القاهرة، والمستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.