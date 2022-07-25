عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الحارس خالد وليد يجدد تعاقده مع أسوان موسمين

صدى البلد

نجح مسؤولو نادي أسوان، في تجديد التعاقد مع حارس مرمي الفريق، خالد وليد، وذلك لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الحارس خالد وليد يجدد تعاقده مع أسوان موسمين

ويعمل نادي أسوان على تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، للمنافسة بقوة مع أندية الدوري الممتاز بداية من الموسم المقبل.

كان أسوان قد نجح في ضم الرباعي، ماليك ايفونا المهاجم الجابوني لمدة موسمين، ومحمد الغندور حارس الإنتاج الحربي على سبيل الإعارة لمدة موسم، ومحمود عبد الحكيم جناح الداخلية لثلاثة مواسم، والمغربي أحمد بلحاج لاعب سرقسطة الإسباني السابق لمدة موسمين.

الجدير بالذكر، أن فريق أسوان يواصل استعداداته وتحضيراته حاليا بمعسكر القاهرة، والمستمر حتى نهاية شهر يوليو الجاري.

أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ مايوه جريء.. منى فاروق تثير الجدل على البحر.. شاهد

الدولارات تلاحقه في قطر .. قنبلة توقيع بن شرقي للأهلي ورد فعل مفاجىء من الزمالك

باهر النويهي عن صورته مع طالبة المنصورة: ليس عمل فني.. خاص 

زوجة في دعوى خلع: زوجي شاذ وفضحني مع السواقين

فرج عامر: أشرف بن شرقي يوقع لـ الأهلي خلال ساعات

لغز جديد.. صورة لـ نيرة أشرف تظهر مع فنانة معروفة قبل مقتلها

البداية في سيدي عبد الرحمن.. كارثة بيئية تهدد باختفاء الساحل الشمالي

كرتونة البيض تتراجع 18 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

القباج: 29.5 مليار جنيه موازنة بنك ناصر الإجتماعي للعام المالى 2022/2023

أسطول فاخر ومتنوع.. توم كروز عاشق السيارات الكلاسيكية القديمة.. صور

خلال أيام| رفع أسعار تذاكر المترو والقطارات..تعرف على مبالغ تطوير قطاع النقل

الزمالك يحتفل بثنائية الدوري والكأس بجلسة تصوير

الحربية والبحرية 70 % والجوية 60 % والدفاع الجوي 71 % .. تعرف على تنسيق الكليات العسكرية

عزل نفسه .. معلومات صادمة عن مرض هشام سليم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة .. وسحب الملفات 30 يوليو

قلبت السوشيال ميديا.. إطلالات أنثوية جريئة لـ رانيا يوسف أثارت جدلًا

الأسعار مفاجأة | نانسي عجرم تتألق بـ 3 إطلالات لافتة.. أيها أجمل؟

فاروق الفيشاوي.. فارس السينما خسر معركته الأخيرة وفنان أدى له فريضة الحج

فيديو

تعليقات سلبية.. أسرار العلاقة بين باهر النويهي ونيرة أشرف.. فيديوجراف

قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة .. وسحب الملفات 30 يوليو

فاروق الفيشاوي.. فارس السينما خسر معركته الأخيرة وفنان أدى له فريضة الحج

شوبير وسيد عبدالحفيظ.. هل يكمل أبناء اللاعبين القدامى مسيرة آبائهم.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

ما الذي ستكسبه مصر من دخولها في تحالفات اقتصادية مع الروس؟

نجاة عبد الرحمن

ثورة يوليو بعد سبعين عاماً

محمود دياب

هناك بدائل وأفكار يا سادة

إلهام أبو الفتح

ثروة قومية كيف نحافظ عليها

د وجدان النجولي

عن الثانوية العامة.. نظرة تحليلية

مني أحمد

23 يوليو.. ثورة الضباط الأحرار

هند عصام

أخناتون .. الملك المتمرد

رشا عمار

نصائح من شخص مهزوم يعيش حياة سعيدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ