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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محافظ البحيرة : إنشاء 336 مدرسة بتكلفة 2.2 مليار جنيه

صدى البلد

قال اللواء هشام امنة محافظ البحيرة ، ان مشروعات الأبنية التعليمية في المحافظة ضمن مشروعات حياة كريمة ٣٣٦ مدرسة بتكلفة ٢.٢ مليار جنيه ، وحول مشروعات الاسكان بالمحافظة اكد انه تم تسليم ٤٠٤١ وحدة سكنية وهناك ٣٩٥١ تحت التسليم بتكلفة مليار جنيه .

واضاف امنة خلال كلمته في عرض مشروعات حياة كريمة على رئيس الوزراء ان مشروعات القطاع الصحي يشمل ٧٩ مشروع بتكلفة ٣.٣ مليار جنيه لافتا انه تم الانتهاء من ٦١ مشروع وجاري الانتهاء من ١٨ مشروع .

واضاف ان مشروعات التعليم العالي ٩ مشروعات بتكلفة ١.٦٥ مليار جنيه تم الانتهاء من ٥ مشروعات وجاري العمل في ٤ مشروعات ، وحول مشروعات تطوير منظومة النظافة ومجابهة الازمة والسيول قال لدينا ٢٣١ معدة و ٣ مشروعات بتكلفة ٤٥٥ مليون جنيه .

حافظ البحيرة مشروعات حياة كريمة رئيس الوزراء حياة كريمة البحيرة

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