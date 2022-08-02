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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تنفي اتهامات الولايات المتحدة بجعل محطة "زابوروجيه" النووية بأوكرانيا قاعدة عسكرية

صدى البلد

 نفت روسيا بشكل قاطع اتهامات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للجيش الروسي بجعل محطة "زابوروجيه" للطاقة الكهرذرية جنوب أوكرانيا قاعدة عسكرية.
وقال الوفد الروسي المشارك في مؤتمر دول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، تعليقًا على اتهامات بلينكن: "نحن نرفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلًا".
وأضاف الوفد - وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم /الثلاثاء/ - أنه لا توجد قوات عسكرية في محطة زابوروجيه، إنما هناك عدد محدود من العسكريين لضمان سلامة المحط

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