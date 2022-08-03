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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المستقبل أفضل جامعة فى مصر.. تمنح شهادة دولية مشتركة مع جامعات أجنبية مرموقة

خالد عزازي رئيس مجلس
خالد عزازي رئيس مجلس الأمناء

جامعة المستقبل أفضل جامعة فى مصر

الجامعة تمنح شهادة دولية مشتركة مع جامعات أجنبية مرموقة

الجامعه تفتح أبواب القبول المباشر أمام الناجحين فى الثانوية والشهادات المعادله للقبول فى الكليات

التميز الأكاديمى والشركات الدولية وراء تصدر قائمة التصنيف العالمى للجامعات الخاصة

 

احتلت جامعة المستقبل فى مصر قائمة التصنيف العالمى للجامعات الخاصة بسبب توافر المعايير الدولية للتقييم ومنها التميز الأكاديمى والشركات الدولية فى مختلف التخصصات مع كبرى الجامعات الأجنبيه ويعمل مجلس الأمناء برئاسة الدكتور خالد العزازى رئيس المجلس والمؤسس الأول لها على الاهتمام بالشراكات الدولية مع الجامعات الأجنبية لإتاحة تعليم متميز للطلاب وإعداد خريج قادر على المنافسة المحلية والعالمية فى مختلف التخصصات الدراسية بالجامعة.

وأوضح  الدكتور خالد أن  الجامعة  استطاعت  توفير نظام تعليمي وبحثي قوى يساهم في بناء طالب مبدع من خلال تطبيق أحدث أساليب التعليم وأعدت الجامعة  استراتيجية متكاملة للمحافظة على الريادة محليا والمنافسة دوليا و المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

خالد عزازي رئيس مجلس الأمناء

وأوضح العزازى أن الجامعة تعاونت لاكثر من 8 سنوات  مع جامعات ذات ترتيب مرموق عالمياً، أبرزها كلية الصيدلة بجامعة كورك بأيرلندا، والحاصلة على المركز 66 على العالم وأيضا جامعة كيس ويسترن بالولايات المتحدة المصنفة المركز 41 على العالم طبقا لتنصيف كيو أس العالمي للجامعات وأيضا جامعة ميزوري في قسم هندسه البترول  وجامعه سينسيناتي  في الولايات المتحدة لكليات إداره الأعمال والهندسة والاقتصاد والعلوم السياسية والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات. 

 ويرى الدكتور هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء أن خريجي جامعة المستقبل من الخريجين الدوليين لحصولهم على شهادة الجامعة بالإضافة لشهادة الجامعة الأجنبية باعتماد مناهج جامعة المستقبل.

 وأضاف أن التعاون مع الجامعات الدولية يشمل  الزيارات المتبادلة بين أعضاء هيئه التدريس والتبادل الطلابي والمشاريع البحثية المشتركة وامكانيه الحصول على فصل دراسي كامل بأيرلندا او أمريكا للاستفادة من الخبرات العالمية.

الأستاذ الدكتور / عباده سرحان رئيس الجامعة

50% تخفيضات على برامج الدراسات العليا 

ويحصل طلاب الدراسات العليا على تسهيلات  وتخفيضات تصل إلى 50% على برامج الدراسات العليا لخريجي جامعة المستقبل. وأكد الدكتور عباده سرحان رئيس الجامعة أن جامعه المستقبل تحتل المركز الأول بين الجامعات الخاصة في التصنيف العالمي كيو اس بالإضافة إلى تصنيفها من أفضل 1000 بين أكثر من 30 ألف جامعه في العالم .

الأستاذ الدكتور / هشام عرفات نائب رئيس مجلس الأمناء

وتفتح الجامعة أبوابها أمام الناجحين فى الثانوية العامة المصريه والعربية والشهادات الأجنبية  للتقديم المباشر لطلاب  للعام الجامعي ٢٠٢٢-٢٠٢٣. ويوجد أمام الطلاب كليات طب الفم والأسنان والتى يتاح أمام طلابها أكبر مستشفى لطب الفم والأسنان فى الشرق الأوسط ويتم تدريب جميع طلاب الكلية بالمستشفى فى جميع التخصصات و كلية الصيدلة وكلية الهندسة والتكنولوجيا

وكلية التجارة وإدارة الأعمال وكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.يتم

التسجيل من خلال التوجه لمقر جامعة المستقبل بالقاهرة الجديدة او من خلال زيارة الرابط: https://bit.ly/fue_apply_now

ولمزيد من الاستفسارات برجاء التواصل على الخط الساخن ١٦٣٨٣والتقديم متاح أمام الطلاب الان  وهى فرصة لمستقبل افضل.

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