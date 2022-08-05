منتخب ناشئات اليد يواجه المجر في ربع نهائي بطولة العالم

يلعب منتخب مصر لناشئات كرة اليد مواليد 2004 أمام منتخب المجر في الدور ربع النهائي لبطولة المقامة بمدينة سكوبي بمقدونيا الشمالية فى الفترة من 30 يوليو وحتى 10 أغسطس.

ويواجه منتخب مصر ثاني المجموعة الثانية منتخب المجر أول المجموعة الرابعة في الدور ربع النهائي للبطولة يوم الاحد في الثامنة والنصف مساء .

وخسر منتخب مصر لناشئات كرة اليد مواليد 2004 من منتخب الدنمارك وذلك في ختام مباريات الدور الرئيسي لتضمن مصر التأهل إلى الدور ربع النهائي كثاني المجموعة، وذلك بعد الفوز في أربع مباريات متتالية، حيث تغلبت فتيات منتخبنا الوطني على منتخبات كرواتيا والهند وكازاخستان والبرتغال في إنجاز تاريخي كأول منتخب عربي وإفريقي .

وتضم قائمة لاعبات المنتخب الوطني ببطولة العالم كل من: كنزي حاتم - نانسي الهامي - نوال خليل - ملك احمد - شروق محمود - تقى كامل - جود احمد - منة حناوي - فاطمة محمود - لبنى اشرف - جهاد وائل - يثرب وليد - مريم عمر - جنى صلاح - لوجين اسامة - نادين طارق.

كما يترأس بعثة منتخب مصر ببطولة العالم سعيد عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد، بينما يضم الجهاز الفني والإداري كل من محمد فرغلي مدير فني وشريف الشامي مدرب عام وحفني عبد المقصود تايجر مدرب أحمال ومحمد سليمان محلل فني و شيرين منصور مدير إداري وزينب باشا ومنة بدوي اخصائيين العلاج الطبيعى.