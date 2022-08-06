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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. محاصرة هيفاء وهبي .. واشتباكات فى حفل عمرو دياب.. ومفاجأت مجاميع الفنانين بالثانوية العامة

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

اشتباكات بالأيدي وتكسير البوابة داخل حفل عمرو دياب .. تعرف علي السبب

 

نتشر خلال الساعات الماضية فيديو من حفل الفنان عمرو دياب في  العلمين، والذي استمر للساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث ظهر وجود اشتباكات بين الجمهور وأمن البوابات . 

عايدة رياض تنضم لـ ابن الحاج أحمد


انضمت الفنانة عايدة رياض إلى فريق عمل فيلم ابن الحاج أحمد ، والذى من المقرر ان يخوض من خلاله الفنان شيكو أولي بطولاته المنفردة . 

أحمد حلمي 50% وعمرو دياب أشطر منه.. مجاميع صادمة للمشاهير فى الثانوية العامة

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القادمة ، أعلن عدد من الفنانين على نتائجهم خلال تلك المرحلة ، حيث تمكن بعضهم من الحصول على مجموع مرتفع ، بينما لم يتمكن آخرون من فعل ذلك ولكنهم نجحوا فى حياتهم العملية.

محاصرة هيفاء وهبي في العلمين الجديدة.. فيديو

حاصر جمهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها أثناء دخولها على المسرح وظلت هيفاء وهبي داخل سيارتها لفترة طويلة حتي تمكن أفراد الأمن والبودي جاردات من إدخالها على المسرح.

تفاصيل الحالة الصحية لـ تامر حسني بعد أنباء تعرضه لحادث بالأردنI خاص

نفي مصدر مقرب من الفنان تامر حسني تعرضه الى حادث سير بدولة الأردن خلال الساعات الماضية .

وأكد المصدر لـ صدى البلد أن الفنان تامر حسني بخير ولم يصبه أي أذى، مشيرا إلى أن سيارة مرافقة لتامر هي التي تعرضت لحادث بسيط في طريقهم للحفل، ومؤكدا أن الوفد المرافق لتامر بخير.

أحمد حلمي يعلن عن جزء ثان من أشهر أفلامه.. تعرف عليه

كشف الفنان أحمد حلمي عبر فى رده على إحدى متابعيه على موقع التغريدات العالمي توتير ، عن نيته في تقديم جزء ثان من فيلم كده رضا.

حيث وجه متابع طلب إلى أحمد حلمي قائلاً : حلمي ما تفكك من الكلام ده وتعمل جزء ثاني من كده رضا .

رسمياً .. انفصال كيم كارداشيان عن حبيبها بيت ديفيدسون

كشفت عدد من المواقع الاجنبية عن انفصال نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان من الممثل بيت ديفيدسون بشكل رسمي ، بعد أرتباط  دام لما يقرب من 9 أشهر .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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