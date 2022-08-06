نشرة الفن.. محاصرة هيفاء وهبي .. واشتباكات فى حفل عمرو دياب.. ومفاجأت مجاميع الفنانين بالثانوية العامة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض ابرزها فى السطور التالية .

نتشر خلال الساعات الماضية فيديو من حفل الفنان عمرو دياب في العلمين، والذي استمر للساعات الأولى من صباح اليوم ، حيث ظهر وجود اشتباكات بين الجمهور وأمن البوابات .



انضمت الفنانة عايدة رياض إلى فريق عمل فيلم ابن الحاج أحمد ، والذى من المقرر ان يخوض من خلاله الفنان شيكو أولي بطولاته المنفردة .

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات القادمة ، أعلن عدد من الفنانين على نتائجهم خلال تلك المرحلة ، حيث تمكن بعضهم من الحصول على مجموع مرتفع ، بينما لم يتمكن آخرون من فعل ذلك ولكنهم نجحوا فى حياتهم العملية.

حاصر جمهور الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي سيارتها أثناء دخولها على المسرح وظلت هيفاء وهبي داخل سيارتها لفترة طويلة حتي تمكن أفراد الأمن والبودي جاردات من إدخالها على المسرح.

نفي مصدر مقرب من الفنان تامر حسني تعرضه الى حادث سير بدولة الأردن خلال الساعات الماضية .

وأكد المصدر لـ صدى البلد أن الفنان تامر حسني بخير ولم يصبه أي أذى، مشيرا إلى أن سيارة مرافقة لتامر هي التي تعرضت لحادث بسيط في طريقهم للحفل، ومؤكدا أن الوفد المرافق لتامر بخير.

كشف الفنان أحمد حلمي عبر فى رده على إحدى متابعيه على موقع التغريدات العالمي توتير ، عن نيته في تقديم جزء ثان من فيلم كده رضا.

حيث وجه متابع طلب إلى أحمد حلمي قائلاً : حلمي ما تفكك من الكلام ده وتعمل جزء ثاني من كده رضا .

كشفت عدد من المواقع الاجنبية عن انفصال نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان من الممثل بيت ديفيدسون بشكل رسمي ، بعد أرتباط دام لما يقرب من 9 أشهر .

